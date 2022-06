Sigue la polémica. La conductora de “+ Espectáculos” Jazmín Pinedo respondió fuerte y claro a los nuevos cuestionamientos de Magaly Medina. Esto luego que en la edición del viernes de “Magaly TV, la firme”, Medina dedicara más de 30 minutos para referirse a la popular ‘Chinita’.

En este sentido, Jazmín Pinedo empezó su respuesta sacándose el In-Ear que utiliza para recibir algunas notificaciones de su equipo de producción. Según explicó, ella no necesita que le “soplen” lo que tiene que decir.

“Su productor trabajó en algún momento conmigo como mi director periodístico y él más que nadie sabe que no necesito que nadie me dicte nada, ni que me digan que tengo que opinar o decir... Todos saben que no necesito ayuda para defenderme, ella dice que se escucha una voz en el set, así es, como se escucha en todos los sets. Todos los productores le hacen alcance a sus conductores, como lo hace el señor Patrick, su productor, que siempre le da alcances”, empezó diciendo.

Asimismo, respondió a las declaraciones de Magaly Medina, quien se refirió a los auspiciadores del bloque de entretenimiento de América TV y dijo que no sabía si estarían de acuerdo con la posición de Pinedo.

“Ella habla de auspiciadores y de todo para intentar callarme, yo no me voy a quedar callada porque a usted no le tengo miedo. Por usted solamente siento pena... No le mienta al público, respóndame lo que yo hablé, no se agarre de las ramas. Respóndame con claridad y argumentos”, precisó Pinedo.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina.

“Que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra (la violencia) la mujer terminen auspiciando un programa como ese que lo único que hace es denigrar, difamar, atacar y destruir a las mujeres de este país. Usted es una misógina y se lo digo, esta es otra generación”, agregó en otro momento de su declaración.

VIDEO RECOMENDADO

Choca presenta entrevista de Jazmín Pinedo

Choca presenta entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán