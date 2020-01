Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron por medio de un comunicado que finalizaron su relación desde haces unos meses, sorprendiendo a sus seguidores pues ambos eran considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo. La ‘Chinita’ y el modelo iniciaron su relación el 2013, es decir casi 7 años de romance.

Ese año Jazmín Pinedo terminó su relación con el actor Jesús Neyra, quien asistió a la misma fiesta de Año Nuevo a la que fue la presentadora de televisión hace unos días. Desde ese momento comenzó la historia de amor de la pareja que tiene una hija de cuatro años de edad.

La pareja confirmó con imágenes de su viaje a Punta Cana el 2013 su romance. Incluso Gino Assereto le pidió ser su novia en el set de ‘Esto Es Guerra’ en aquella fecha pues aceptó que no quiso pedírselo en el viaje. Al escuchar esto la joven le dio el ‘Sí’ y sellaron con un beso su romance.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se separaron: conoce la historia de amor que llegó a su fin

El 2013 se dio una ruptura entre ambos debido a que Jazmín Pinedo creyó la versión de una joven desconocida que mostró pruebas falsas de una supuesta infidelidad de Gino a la ‘Chinita’.

La modelo aceptó en el reality que juzgó a Gino Assereto en base a lo que le dijo otra persona y le pidió perdón al ahora padre de su hija.

El 2015 Jazmín Pinedo anunció su embarazo junto a Gino Assereto. Ambos se convirtieron en padres de Khaleesi en diciembre de ese año. Ahora la pequeña tiene cuatro años de edad.

La Ruptura

Aún no se conoce cuándo fue el quiebre de la relación, ambos señalaron en el comunicado que no darían entrevistas a los medios de comunicación. Lo que se manifestaron es que hace meses no están juntos como pareja, sin embargo en las redes sociales ambos publicaron fotos románticas hasta setiembre del 2019.

