La modelo y actriz cómica Carolain Cawen habló de cómo fue su ingreso al mundo de la televisión y contó cómo es su relación con sus compañeros del programa cómico ‘JB en ATV’.

“Estudié administración de empresas y negocios. Terminé mi carrera, me recibí y cuando empecé a trabajar en un horario de oficina, eso me mataba. Un día me puse a pensar si eso quería realmente para toda mi vida, pasarme treinta años ahorrando para una jubilación y entré como en una minidepresión…”, dijo en una entrevista para Trome.

La popular ‘Churro crudo’ contó que decidió dejar su natal Chiclayo a los 22 años, ya que tuvo varias ofertas para trabajar como modelo en Lima.

“Tuve una pequeña discusión con mis padres, porque con mucho esfuerzo me pagaron los estudios y les dije ‘lo siento, esto no me gusta’, y el modelaje me llevó a la televisión”, contó.

Su trabajo con Jorge Benavides

Sobre el actor cómico Jorge Benavides, con quien trabaja desde el año 2016, Carolain Cawen aseguró que es una persona que le gusta que salgan las cosas bien.

“Es una persona que le gusta que las cosas salgan bien, es muy paciente, se toma su tiempo explicándonos, siempre hacemos un previo para que todo quede ‘ok’ en las grabaciones”, indicó la popular ‘Churro crudo’.

Asimismo, pese al reciente escándalo que generó el presunto caso de acoso del hombre disfrazado del gato ‘Silvestre’ hacia la actriz cómica Fátima Segovia, Carolain Cawen señaló que existe mucho compañerismo en el elenco.

“Creo que todos los que trabajamos en ‘JB en ATV’ somos un poco parecidos porque hay mucho compañerismo y eso ayuda a que los sketchs salgan bien, nos apoyamos con los chistes”, comentó Cawen.

