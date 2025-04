Alexa Guitérrez, exsaliente de Bryan Torres, acusó a Jean Deza de no pagarle una deuda de 2 mil soles que le prestó en marzo de este año.

La joven dijo que pese a que Deza había sido denunciado por agredir físicamente a Gabriela Alava, ella decidió salir con él pero afirma que no se enamoró.

“ No me enamoré de él, salíamos, la pasábamos bien y ya. Él conmigo se comportó de otra forma, yo lo conocí saliendo de todo su problema ”, sostuvo Gutiérrez para “Amor y Fuego”.

Alexa dijo que cuando le pidió a Jean que le devuelva el dinero, él reaccionó de manera hostil.

“ Conmigo se ha portado bien hasta hoy día en la mañana que me insultó y por eso publiqué eso porque quería mi plata, no le presté 100 soles, le presté 2 mil soles ”, manifestó.

Asimismo, la tiktoker señaló que le prestó el dinero al futbolista el último 1 de marzo y acordaron que él le pagaría el 30 de dicho mes.

“ Me dijo que era súper urgente. Se lo presté el 1 de marzo y me dijo que me pagaba el 30, pasó el 30 y yo tenía que hacer pagos y no me pagó y me pasó para el día lunes ”, refirió.

Además, Alexa Gutiérrez compartió conversaciones de Whatsapp donde se muestra al deportista con una actitud grosera.

“ Jean no te voy a esperar más, págame, te doy hasta las 12, ya te estás pasando de conchudo ”, escribió la joven.

“ Quién mier*** le has dicho conchudo tú? Que ch*** me hablas tú a mí así. No te voy a pagar ni mie***, a ver que ch*** haces, pones tu denuncia, gorda de mier*** ”, respondió Deza.