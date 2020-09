Tras las revelaciones de Jossmery Toledo de que su expareja no le dejaba trabajar durante la relación que mantuvo, el futbolista Jean Deza respondió esta tarde a la modelo y dijo nunca le impidió trabajar y que más bien le decía a ella que "trabaje porque me pedía tanta plata”.

“Ella sabe todo lo que le he dado... Ahora sí podré disfrutar de todo mi dinero... Yo le cambié la vida a ella, ¡Imagínate pasar de San Juan de Lurigancho a San Isidro!”, incidió increíblemente Jean Deza en Modo Espectáculos.

El futbolista además indicó que Jossmery Toledo le solicitaba dinero a cada rato y que incluso una vez le dio mil soles porque le dijo que no tenía plata, pero luego le encontró cinco mil soles en su cartera.

“Sabes a mi lo que me fastidia es que ella es una malagradecida, es lo único que me molesta ... Ella sabe la verdad. La señorita Toledo sabe cuánto ha derrochado la plata, ella no tenía dinero ", afirmó Deza.

Como se sabe Jossmery Toledo le indicó a Magaly Medina, que rechazó una propuesta de ‘Esto Es Guerra’ por culpa de Jean Deza, a quien calificó como una persona celosa. “Habían propuestas, sí, y yo le comenté a él y me dijo: no, Jossmery, no te veo para la farándula, los espectáculos, no sé que”, dijo exsuboficial PNP en ‘Magaly TV: La Firme’.

Jean Deza trata de justificar violencia

Sin embargo, en declaraciones a Latina el futbolista no se quedó callado y dijo que que incluso ella le enfrentaba y le decía “pégame y te denuncio”. “Pregúntale a ella. Ella me decía: ’Pégame que te destruyo la carrera’", señaló Jean Deza al intentar lo injustificable: la violencia.

Cabe recordar que en conversación con Magaly Medina, la expolicía señaló que la discusión entre ambos comenzó porque ella le dijo al deportista que tenía intenciones de ponerse a trabajar.

“Él no me dejaba trabajar, incluso la última pelea y esa agresión donde lo denuncié fue porque yo le dije que ya no aguantaba estar encerrada y quería trabajar. En ese momento, él se incomodó y se fue (del departamento que compartían) a entrenar supuestamente, mientras yo estaba descansando”, explicó Toledo.

