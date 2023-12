Jean Paul Santa María ha decidido compartir un video que muestra los exteriores de su residencia, como respuesta a la denuncia contra Angie Jibaja por ingresar a su propiedad. El cantante aclaró que su hogar no se encuentra en un condominio, desmintiendo lo dicho por su expareja en sus historias de Instagram.

“Esto no es un condominio como ella ha salido a decir, no es una residencial ni un edificio donde vivan muchas familias”, contó el cantante para Trome.

Luego continuó con: “este es mi domicilio, me siento expuesto al tener que estar mostrando el interior de mi casa, pero me veo en la obligación de hacerlo (...) Esta es mi cochera, no es una cochera compartida, hacemos recepciones, cumpleaños, no hay más puertas, no hay más. Mi casa es un departamento cuadruplex”.





Angie Jibaja rompe su silencio tras denuncia de Jean Paul y Romina: “basta de tantas calumnias”

A través de sus redes sociales, Angie Jibaja se pronunció sobre la denuncia realizada por su expareja Jean Paul Santa María. En su declaración, Jibaja confirmó que efectivamente intentó encontrarse con sus hijos, tal como lo afirmó el cantante.

“Me acusan de haber ingresado a su casa como delincuente el 25 de diciembre. Ahí se muestran los videos que fui a intentar ver a mis hijos a quienes no me permiten ver hace 4 años”, se lee en sus historias de Instagram.

Luego continuó con: “lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio que, por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias”.

En los videos mostrados por Angie en sus historias de Instagram, se le ve tocando la puerta y también se escucha al integrante de La Gran Orquesta Internacional advirtiéndole que vendrá la policía.

“Yo no estoy en tu casa. ¿O acaso el edificio es tuyo? No veo a mis hijos hace cuatro años. No llames a serenazgo porque esta no es tu propiedad”, dijo la modelo.





Jean Paul Santa María y Romina Gachoy denuncia a Angie Jibaja: “se atrevió a ingresar a mi hogar como delincuente”

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy presentaron una denuncia ante la policía, alegando que Angie Jibaja ingresó sin autorización a su hogar en la víspera de Navidad, generando un incómodo momento para todos los miembros de la familia.

Según la denuncia presentada, Angie Jibaja y un sujeto de nombre Armando, ingresaron a la vivienda a la fuerza, mientras ellos almorzaban el pasado 25 de diciembre.

La también actriz estuvo gritando y pidiendo ver a sus hijos. Durante ese incidente, Jean Paul le pidió que realicen la coordinación por la vía legal.

“La mamá de los chicos y un hombre llamado Armando ingresaron de manera forzada y sin permiso a nuestra casa. Imagínate lo que fue vivir eso en plena Navidad, tuvimos que ir los cinco a la comisaría a poner la denuncia, fue terrible”, reveló Romina.

“Esta persona se atrevió a ingresar a mi hogar como delincuente. Según testigos estaría en un estado que deja mucho que desear”, manifestó Jean Paul Santa María.