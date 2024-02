Jean Paul Santa María renuncia a la orquesta de Christian Domínguez: “No cubro el mal proceder de nadie”

Jean Paul Santa María decidió publicar un extenso mensaje en sus redes sociales para anunciar su renuncia de la ‘Gran Orquesta Internacional’, asimismo, se desliga de las acusaciones de Alexa Samamé, la mujer que tuvo un fugaz romance con Christian Domínguez.

Cabe recordar que, la joven de 24 años dijo que todos los integrantes de la agrupación sabían de sus encuentros con la expareja de Pamela Franco.

“ Su grupo cerrado si sabía que era con él, por ejemplo cuando los chicos me jodían les decía: ‘No la miren porque ella es mi mujer, ya saben’ ”, le reveló Samamé a Magaly Medina.

Además, en uno de los chats, el cumbiambero le dijo a Alexa que suba al bus, pues sus compañeros eran “personas de confianza”: “ No te preocupes que son unos cablleros y de confianza y saben que eres mi mujer ”.

En ese sentido, Santa María compartió la conversación que tuvo con Alexa Samamé, donde ella aclara que él nunca supo de su amorío con Domínguez.

EL MENSAJE DE JEAN PAUL SANTA MARÍA

No tenía intenciones de dar ningún tipo de declaración, ya que consideraba que todo este tema era totalmente ajeno a mí, pero después de escuchar las últimas declaraciones me veo obligado a hacerlo ya que vinculan mi imagen y mencionaron mi nombre como cómplice de algo en lo cual no estuve involucrado en lo absoluto. Yo a los eventos con la Gran Orquesta iba a TRABAJAR, nunca fui a hacer amigos y menos que menos a cubrir el mal proceder de nadie.

Era un empleado más de la empresa y la orquesta era el medio con el cual yo generaba un sustento para mi familia y punto! ¡Nunca anduve pendiente de lo que independientemente los integrantes de la misma hacía en su vida privada! ¡Si yo hubiera visto una situación comprometedora o incómoda que fuese en contra de mis valores a la primera ya me hubiera retirado de la orquesta porque hoy por hoy, gracias a Dios, tengo opciones para poder trabajar de lo que me gusta!

Y si no lo hice es porque a mí jamás me hicieron partícipe de este tipo de situaciones con las que me estoy topando ahora públicamente; por el contrario, lo que me doy cuenta es de que definitivamente se cuidaban de mí con el fin, supongo yo de que no comente nada a nadie o no deje la orquesta, porque me conocen y saben que a mí no me van ese tipo de comportamientos.

¡He luchado muchos años por levantar mi imagen y sobre todo mejorar como hombre y persona, como para tener que verme envuelto ahora en algo tan denigrante, que dicho sea de paso, no es mi responsabilidad… lo único que hago es trabajar honradamente, sin meterme con nadie y que se me mencione en algo que no tengo nada que ver se me hace sumamente injusto!

Ahora para dejar en claro de forma puntual:

A la primera persona que salió a declarar en medios la conocí en un evento porque nos la presentaron como la organizadora del mismo y ni siquiera la salude, solo vi que había una persona al costado del escenario y a la otra chica que declaró el día de ayer me la presentaron como la prima de Carlos Yaipen, no (como la mujer de nadie), a esta persona la primera vez que la vi fue en el almuerzo previo al evento que estaba sentada con Carlos y Christian y al terminar de almorzar me retire por lo cual luego me llamaron la atención por haberme ido del restaurante sin esperar porque así soy yo, y quienes me conocen saben que paro en mi mundo; luego me pareció que en el bus hacia el evento iba sentada con Carlos, pero después atando cabos pudo haber sido ella o la chica de producción, (no estoy seguro) y luego la vi en el evento donde estuvo también con Carlos y el equipo de producción, pero quiero que quede claro que en ningún momento a estas dos personas se les vio tener algo comprometedor con Christian, repito EN NINGÚN MOMENTO, sino, por el contrario, todo se veía normal hasta ahora que veo todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y me doy cuenta de que Christian buscaba tapar esta situación de algunas personas de la delantera incluyéndome a mí y digo de la delantera porque hablé con algunos compañeros y no soy el único que tenía la misma información de que (una era la organizadora de un evento y la otra prima de Carlos).

Por otra parte, la segunda chica cuando se expresa en la nota de forma tan abierta con los términos “sus amigos, su gente, los chicos” considero que debió ser más puntual para evitar meter en un mismo saco a tantas personas que al igual que yo no tenían idea de esta situación, pero asumo que cuando utilizaba dichos términos se refería al grupo cerrado y de más confianza de Christian y hubiese sido bueno que especificara quienes porque yo no pertenezco a ese grupito y nunca estuve al tanto de lo que estaba pasando de forma interna entre ellos; yo soy un trabajador más, no soy amigo íntimo de Christian y menos que menos tiene la confianza como para hacerme parte de algo así; soy un hombre felizmente casado y tengo una familia hermosa a la cual cuido como mi mayor tesoro y cultivo en mi vida hoy por hoy otro tipo de valores los cuales Christian tiene muy claros desde que trabajamos juntos y por los cuales sé que no se atrevería jamás ni siquiera a comentarme sobre una cosa así…

Christian ante mí siempre se mostró de otra manera diferente a la que veo reflejada en estos momentos en esta situación; se mostró siempre como un buen líder, un hombre respetuoso hacia su familia, trabajador y profesional…

Deseo de todo corazón que toda esta situación pueda mejorar para todas las partes afectadas y mi decisión irreversible en este momento es retirarme de la Orquesta luego de cumplir con mi último contrato que se llevará a cabo este sábado en Arequipa.

A continuación les dejaré pruebas de una conversación de Romina con la chica que salió a declarar en la última entrevista, donde la misma reconoce que yo no estaba enterado de nada…

¡NO SOY ALCAHUETE DE NADIE Y NO ME PRESTO PARA NADA QUE VAYA EN CONTRA DE MI PAZ Y LA DE MI FAMILIA!