Jean Pierre Magnet no pone límites a sus sueños, y menos cuando apuesta por un nuevo reto en su exitosa carrera musical. Por eso, cuenta las horas para el estreno de “La nueva música del Perú”, que este 18 y 19 en el Gran Teatro Nacional fusionará ritmos como la cumbia, el folclore andino, el funk, los ritmos afroperuanos, el rock y el jazz. Y así como tiene todo listo para dos noches de conciertos, también descarta tener ansiedad por cómo recibirá su propuesta el público.

“No tengo inquietud alguna al respecto porque mi repertorio es muy fácil de digerir, muy fácil de asimilar, sé que la gente se enganchará desde el primer número”, afirma.

¿Por qué esta propuesta es menos complicada que tus espectáculos anteriores?

Serenata de los Andes no era una propuesta netamente andina típica, tradicional, tenía aires, pero salía de lo normal. En esta oportunidad estoy tratando los temas con mucha naturalidad en el sentido de lo usual, por ejemplo, tengo una cumbia que empieza como la tradicional para que el público se vacile más y en un momento me voy a otro lado.

Esta vez has incluido más géneros musicales en el espectáculo.

Totalmente, por eso lo he llamado ‘La nueva música del Perú’. porque es un abanico muy rico de ritmos de nuestro país de norte a sur, de derecha a izquierda, y eso que no se ha llegado a cubrir todo.

La nueva música del Perú, suena un poco atrevido el nombre del espectáculo.

Sí, recontra ambicioso y provocativo, si hay gente que lo ve como pretencioso, de verdad digo: yo pienso

en mí, no en los demás. Para mí, la música peruana es la música que hago yo, no soy un tradicionalista. Si yo fuera el maestro José Escajadillo hago un vals con patada a la luna.

Tu formación y carrera musical es muy ecléctica, esa es la razón por la que no eres tradicionalista.

Por eso me atrevo, porque ese ha sido siempre mi modus operandi, hacer lo que me nace realmente y el público me conoce. La prueba es que muchos de los que van a mis espectáculos se preguntarán qué es lo que van a escuchar.

También hay homenajes que incluirás en el espectáculo...

Los Hermanos Ballumbrosio subirán a tarima para ejecutar una performance de percusión, zapateo y baile, a ritmo de “Carmencita”, tema escrito para rendirle homenaje a Amador Ballumbrosio. Mi amigo Alex Acuña me ha inspirado un huayno funky motivado en el toque de Acuña y hay unos minutos que recordaré a Armando Manzanero.

También estás recordando tu vida en un libro.

Cuento toda mi vida, desde mi infancia, relato cómo el saxofón empieza a atraerme y decido ser músico a los 10 años. También escribo el impacto que tuvo la muerte de mi padre a mis 13 años. Luego aparece el inicio de mi carrera con Traffic Sound y todo lo que vino después.

¿Jean Pierre, qué significa la música en tu vida?

Cuando llegas a un punto en el que los años han pasado tan rápido y has tenido tantas aventuras musicales y aún tienes muchas por emprender, que te das cuenta de lo qué es importante y prioritario. Para mí, la música lo es todo, no existe nada en este mundo que se compare con ese regalo, porque yo he sido un elegido. Cristo dijo: ' este chico va a ser un músico hasta el final de sus días, esa será su misión’. Y yo siento que estoy cumpliendo lo que me ordenaron desde arriba.