Dayanna Lavado, expareja del cantante Jean Pierre Puppi, denunció haber sido víctima de violencia de física por parte del integrante de la orquesta “You Salsa” cuando se encontraba en una reunión familiar en casa del sujeto.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la joven mostró las fuertes lesiones que le habría dejado la agresión del salsero. Según narró, Jean Pierre Puppi reaccionó de manera violenta porque no le permitió que revise su celular.

El cantante salió al frente para responder las acusaciones, pero lejos de reconocer su error, trató de justificar su violento actuar al señalar que solo buscaba revisar el celular de su expareja para comprobar que sus hijas estén a buen recaudo.

En otro momento, el sujeto reconoció que sí le dio un manotazo a Dayanna Lavado, sin embargo, dijo que solo fue una reacción porque ella le golpeó en sus partes íntimas.

“Estuvo mal agarrar su celular, sí lo reconozco, pero leí conversaciones de amigos y amigas que van a la casa que yo le ayudo pagar. (…) Ella es de esas personas que en todo momento buscaba que yo le levante la mano… ella me pone la cara delante, me empuja”, añadió.

Ysrael Castillo, abogado de Lavado, aclaró que el artista no fue detenido en flagrancia solo porque no fue ubicado por la Policía Nacional. En ese sentido, dijo que iniciarán un proceso en su contra no solo por violencia familiar sino también por la pensión de alimentos de sus dos hijas, y solicitarán su impedimento de salida del país.

