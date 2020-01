Melissa Klug se mostró furiosa con Jefferson Farfán al salir de una audiencia en la que se enteró de una nueva demanda que le entabló el futbolista peruano. En esta segunda demanda, la ‘Foquita’ asegura que las hijas de la popular ‘Blanca de Chucuito’ viven con el dinero que él le pasa para sus dos hijos menores.

"Me da muchísima pena que él se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe donde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que te pueden hacer. Yo confío mucho en Dios, creo en la justicia divina y espero también poder creer en la justicia de acá y que los medios me van a ayudar para que se haga justicia”, manifestó Klug.

Asimismo, la ‘chalaca’ sostuvo que el padre de su hija mayor, Gianella Marquina, nunca se ha desatendido de ella, y más bien cuestionó que Jefferson Farfán prefiera compartir de todo “con personas ajenas, mientras que a sus hijos les quiere quitar”.

“No se está metiendo conmigo. Ya se está metiendo con mis hijas en hablar, en mencionarlas e incluirlas en este juicio. Vamos a ver qué pasa, bajo realmente”, agregó Melissa Klug bastante fastidiada con el tema.