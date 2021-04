Tras anotar su primer gol en su debut con el club Alianza Lima frente al Deportivo Municipal, Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje ante el triunfo blanquiazul.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ se mostró muy emocionado por su aporte al equipo de sus amores y aseguró que su historia recién comienza.

“El fútbol te da de todo. Momentos duros como las lesiones y las derrotas sufridas. Pero también te da momentos hermosos como volver a jugar por el equipo de tus amores después de tanto tiempo y apoyar en el triunfo con gol incluido”, se lee al inicio de su publicación.

Asimismo, Jefferson Farfán pidió que confíen en el equipo pues todos juntos continuarán avanzando día a día.

“No puedo expresar lo feliz que me encuentro de poder darle alegría a mi familia y a todos los aliancistas. Pero esta historia recién comienza y la escribe todo este increíble grupo con el que me toca compartir y empujar todos juntos hacia los objetivos que nos hemos puesto. Este equipo va para adelante y tiene aún mucho que dar. La historia la seguiremos escribiendo día a día. Arriba Alianza”, agregó Farfán.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán emocionado en Alianza Lima: “Le dije a mi madre que iba a marcar”

Jefferson Farfán emocionado en Alianza Lima: "Le dije a mi madre que iba a marcar". (GOLPERÚ)