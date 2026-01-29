Jefferson Farfán llamó la atención al aparecer en una transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro, en la que promocionaba sus prendas. El exfutbolista incluso posó con la ropa para apoyar el emprendimiento de su pareja.

“ Esta faldita viene con shortcito es talla S... Hay S y M en ambos ”, se le escucha decir al exseleccionado peruano.

Además, la aparición de Farfán impulsó el número de espectadores en la transmisión, que llegó a superar los 13 mil conectados.

“ Bueno chicos, ya nos vamos a dormir ”, expresó Xiomy. “ Cuídense muchooo… dame luz, bebé, oño ”, añadió el conductor de Enfocados al despedirse.

Jefferson Farfán fue consultado por agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: Esto dijo la ‘Foquita’

Jefferson Farfán, examigo de Bryan Torres, fue consultado por la prensa sobre la brutal agresión que sufrió Samahara Lobatón por parte del cantante.

Tras el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, un reportero de “Amor y Fuego” le preguntó a la ‘Foquita’ sobre esta delicada situación, ya que en el pasado había criado a Samahara durante su relación con Melissa Klug y, hace algunos años, llegó a ser amigo de Bryan.

“¿Qué opinas sobre estas acciones de Bryan contra Samahara?”, le preguntaron. No obstante, el exfutbolista no quiso dar ninguna declaración y solo dijo: “No hablo, no opino. No tengo nada que opinar”.

El comunicador insistió y añadió: “Cobarde de repente por parte de Bryan”, pero, una vez más, Farfán guardó silencio: “No opino, no tengo nada que opinar”.

El reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre recordó a la “Foquita” que había sido amigo del integrante de “Barrio Fino”, pero nuevamente decidió no hablar al respecto: “Amiguito, no voy a hablar nada”, finalizó.