Maritere Braschi entrevistó a Jeffersón Farfán y Roberto Guizasola, conductores de ‘Enfocados’. La presentadora le consultó al exfutbolista que es lo que busca en su próxima pareja.

La ‘Foquita’ asegura que no tiene requisitos que debería tener su futura novia y acepta lo que le mande Dios.

“ Lo que Dios me mande (Pero, debe haber alguna característica) Que tenga dos ojos, dos manos jajajaja (¿Cariñosas?) No, lo que Dios me mande, no soy exigente ”, aseguró.

En una entrevista con María Teresa Braschi para 'Reporte Semanal', los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola revelaron sus secretos en el amor y en el caso de 'La Foquita', sobre los requisitos que debería tener su próxima pareja. (Video: Latina TV)

Jefferson Farfán y su fuerte mensaje tras la polémica de Paolo Guerrero con César Vallejo: “Otra vez lo hizo el falso”

Jefferson Farfán publicó un curioso mensaje en medio del conflicto de Paolo Guerrero con la César Vallejo, luego del enfrentamiento que habría tenido el delantero con el DT ‘Chicho’ Salas.

Debido a la gran tensión que se vive ante la posible salida del ‘Depredador’ tras haber decidido no jugar el último fin de semana, a pesar de las indicaciones de Salas, la ‘Foquita’ se pronunció al respecto.

En su cuenta oficial de Instagram, Jefferson realizó una publicación que al parecer sería una indirecta para ‘Chicho’ Salas.

“Tranquilo, hermano, pronto se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso”, fue lo que escribió Farfán.