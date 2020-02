La actriz Jely Reátegui publicó un video en su cuenta de Instragram en el que contó la razón por la que decidió cerrar su cuenta de Twitter tras realizar un comentario sobre el cine peruano que generó revuelo en la red social, donde algunos usuarios le daban la razón, mientras que otros criticaron su postura.

“Es muy fácil criticar y tirar mier... Si tanto odias las película peruanas (qué por cierto hay de todos los tipos, para todos los públicos), escribe tu guión y haz una como las que te gustan. Suerte con eso; y una vez que la termines, suerte con la difusión y con el público”, fue lo que escribió la actriz.

Tras el debate generado en Twitter con su comentario, la artista sorprendió a más de uno al cerrar su cuenta.

Según contó en Instagram, lo hizo luego de recibir mensajes amedrentadores, por lo que “me abrumé un montón y me asusté”.

“Hice un comentario en Twitter, en donde invitaba a la gente que dejara de criticar el cine peruano, y que si tanto critican que hagan sus propias películas. No refiriéndome a nada en particular, simplemente invitando a que la gente escriba sus hueva..., lo que me parece chévere”, indicó en un Instagram Stories.

“Incluso me mandaron un mensaje privado diciéndome que debería estar muerta, y me asusté como mier... Entonces por eso decidí cerrar mi Twitter, porque me abrumé un montón y me asusté”, explicó.

“Así que nada, eso es todo, no pasa nada, es una red social menos, cosa que me alegra bastante”, finalizó.