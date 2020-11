Paloma Fiuza reveló a las cámaras de “Estás en todas” que su matrimonio al lado de Jenko del Río fue una mala experiencia. “Me casé muy pronto. Fue una experiencia un poco turbia, rara, pero gané experiencia. Fue algo que me dio muchas enseñanzas. Fue mejor que la universidad, colegio, todo. Fue un aprendizaje”, señaló bromeando a la reportera.

Debido a estas declaraciones, Jenko arremetió contra la chica reality y exesposa en el programa “Amor y Fuego”, donde reveló que su matrimonio con Paloma Fiuza fue para que ella consiga los papeles y se quede a vivir legalmente en Perú.

“Yo lo único que quiero es que deje de hablar de mi por favor, ya pasaron seis años (...) Ella decide terminar conmigo dos días antes de que cumplir dos años... Intentamos regresar, mientras se hacía la conciliación y ella no quiso volver a vivir conmigo, quería que viviéramos separados, las cosas se desgastaron”, comentó el exchico reaity.

Luego continuó con: “yo te puedo enseñar una prueba, si ella dice que soy tan turbio, ¿Qué hace entrando a mi Instagram a ver mis historias? Yo no entiendo, cuando me ve en persona me sonríe, y cuando le preguntan algo de mi, me maletea y conversamos de lo más normal”.

Jenko del Río sobre su boda con Paloma Fiuza: “Nos casamos para que tenga sus papeles”