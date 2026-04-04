El popular vocalista principal de El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivas, protagonizó un momento inesperado en un local tradicional del distrito de Breña. El músico puertorriqueño interpretó un clásico del cancionero criollo naciooacompañado por el artista local Carlos Mosquera.

Rivas extendió su estadía en Lima tras ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional el fin de semana anterior. El intérprete aprovechó los días libres para conocer espacios de la tradición musical limeña y degustar la gastronomía del país.

El músico llegó al Centro Social Cultural Musical de Breña en la víspera del Jueves Santo y reservó una mesa con acompañantes. Durante la velada se mostró interesado por el repertorio que ofrecía el establecimiento.

Rivas grabó con su teléfono el espectáculo que se desarrollaba en el local. Poco después, los presentes le entregaron un micrófono para que se uniera a la interpretación junto a Carlos Mosquera.

La dupla ejecutó el vals Ódiame, composición del peruano Rafael Otero, con acompañamiento de dos guitarras y cajón. La presentación generó aplausos y reconocimiento inmediato del público asistente al local.

Jerry Rivas con Carlos Mosquera en Lima, Perú, interpretando el icónico vals criollo ‘Ódiame’, musicalizado por Rafael Otero López basado en el poema ‘Último Ruego’, escrito en 1901 por el poeta peruano Federico Barreto; una pieza que con el tiempo se convertiría en un clásico… pic.twitter.com/p2l8dhvY4s — Juana Peña (@Chris_Montz) April 2, 2026

Aprecio por el género criollo

El cantante puertorriqueño ya había manifestado públicamente su aprecio por la música criolla peruana. Su interés surgió gracias a la amistad con Eva Ayllón, con quien compartió escenario en varias oportunidades durante sus visitas al país.

Rivas se incorporó a El Gran Combo de Puerto Rico el 19 de abril de 1977. Sustituyó a Andy Montañez en la agrupación y acumula más de cuatro décadas como su voz principal.

El registro audiovisual del momento circuló rápidamente por plataformas digitales. Carlos Mosquera publicó el video y compartió su experiencia junto al artista internacional.

Mosquera destacó la actitud del salsero durante la interacción en el local de Breña. En su publicación señaló que continua sorprendido por la experiencia de cantar junto al vocalista de la legendaria orquesta puertorriqueña.

“Aún sigo sin creerlo, cantar con el maestro Jerry Rivas, la voz emblemática de El Gran Combo de Puerto Rico en el Centro Social Cultural Musical de Breña, no tiene precio. La humildad y sencillez de un gran artista como él, es lo que más lo define”, expresó.

Rivas respondió al mensaje del músico peruano poco después de su publicación. El puertorriqueño escribió que había sido un honor compartir esa experiencia en el escenario criollo.

“Maestro para mí fue un gran honor. Que se repita todas las veces de la vida”, replicó.