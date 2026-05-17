El icóno de la salsa Jerry Rivera, una de las voces más influyentes y consistentes de la música tropical en las últimas décadas, regresa con renovada fuerza para marcar un antes y un después en la salsa contemporánea. Con una trayectoria impecable que lo ha consolidado como referente indiscutible del género, Rivera presenta su nuevo sencillo “Es una Locura”, carta de presentación de su próxima producción titulada “El Nuevo Orden Musical”.

Este nuevo proyecto cuenta con la dirección musical del maestro Isidro Infante, figura legendaria cuyo legado ha sido fundamental en la evolución de la salsa. La unión de estos dos gigantes promete una propuesta auténtica, poderosa y fiel a las raíces del género.

Con “El Nuevo Orden Musical”, Jerry Rivera no solo impulsa su lugar en la élite de la salsa, sino que realza un movimiento que rescata la esencia pura de la música bailable: arreglos contundentes,instrumentación orgánica y una energía que conecta directamente con la pista de baile. “Es una Locura” encapsula esta visión con una descarga vibrante que evoca la época dorada de los grandes salones de baile, donde la salsa se vivía con intensidad, elegancia y pasión.

A lo largo de su carrera, Jerry Rivera ha acumulado múltiples éxitos que han trascendido generaciones, posicionándose en los primeros lugares de las listas Billboard, obteniendo certificaciones multiplatino y conquistando escenarios alrededor del mundo, siendo el artista de más ventas de discos en la historia de la salsa. Su capacidad de evolucionar sin perder la esencia lo mantiene vigente como uno de los artistas más respetados y queridos del género.

Hoy, con este nuevo lanzamiento, Rivera no solo celebra su legado, sino que invita a su público y a nuevas audiencias , a formar parte de una nueva era: un renacer de la salsa como música de baile, de conexión y de celebración.

“Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es volver a la raíz, a la esencia, a esa salsa que se siente en el cuerpo y en el alma” expresa Jerry.

“Es una Locura” ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple y Deezer.