El ídolo de la salsa, Jerry Rivera, vuelve a conquistar al público con el lanzamiento de su esperado álbum “Llegué Yo”, un proyecto que marca su regreso discográfico tras 15 años de ausencia.

Reconocido por su trayectoria impecable y su voz inconfundible, Rivera celebra este retorno en un momento especial de su carrera, tras haber sido nominado a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en la categoría “Tropical Artist of the Year, Solo”, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas del género tropical.

“Este álbum representa gratitud y conexión con mis raíces. Quise entregar a mi público un proyecto lleno de sentimiento, antes de dar paso a una propuesta mucho más atrevida que marcará una fase completamente distinta en mi carrera” , expresó el artista.

Un puente entre el pasado y el futuro

“Llegué Yo” simboliza el cierre de un ciclo importante en la vida artística del cantante y, al mismo tiempo, abre una nueva etapa en su evolución musical. El disco ofrece un recorrido sonoro que combina la nostalgia de sus grandes éxitos con la frescura de nuevas influencias.

Entre los temas más destacados se encuentra una colaboración especial con Wiso G, a quien Jerry considera “el mejor improvisador y pregonero entre los raperos”. Esta participación aporta un matiz innovador, fusionando la fuerza del rap con el ritmo tradicional de la salsa.

La producción, disponible ya en plataformas digitales, incluye la canción principal “Llegué Yo”, que encapsula el espíritu de su regreso: una mezcla de energía, romanticismo y sabor caribeño que ha caracterizado la carrera del intérprete de clásicos como Amores como el nuestro y Cara de niño.

Un regreso esperado por sus fans

Tras más de una década fuera del estudio, Jerry Rivera vuelve con la madurez artística y la sensibilidad que lo consolidaron como uno de los referentes de la salsa moderna. Con este lanzamiento, demuestra que su legado sigue más vigente que nunca y que su música continúa trascendiendo generaciones y fronteras.

🎧 Escucha el tema “Llegué Yo” aquí 👉 https://youtu.be/xcDRpcZD_Hc