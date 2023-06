Jessi Uribe: “Mucha gente se enfoca en participar en un reality y creen que eso los hará famosos”

La música acompañó a Jessi Uribe durante su infancia. Con un padre mariachi, el colombiano empezó cantando en bares y participando en distintos realitys de talentos para conseguir su sueño de consolidarse como uno de los artistas de género regional más destacadosen la actualidad. Su letras que le cantan al amor y al desamor deleitarán por primera vez a su público peruano el próximo 23 de junio en el Arena Bar.

En una conversación con Diario Correo, el cantante adelantó algunos detalles de lo que será su show en nuestro país y su reciente colaboración musical con Alejandro Fernández.

¿Cómo nace tu pasión por la música ranchera?

Fue por mi padre, es cantante ranchero. Crecí escuchándolo a él y me incliné por los artistas mexicanos de ese género como Juan Gabriel, Joan Sebastián y Vicente Fernández.

¿Qué anécdota recuerdas con cariño en tus inicios como cantante?

Creo que tuve demasiadas. Mi sueño era ser futbolista pero comencé a trabajar cantando y la verdad no pude hacer las dos cosas. Amo la música, fui parte de un grupo norteño. En una parte de mi vida no quise cantar rancheras y empecé con las músicas cristianas en la iglesia. Viví muchas experiencias.

Cuando decidiste encaminarte en el mundo de la música, ¿que nació primero en ti? ¿El cantante, el compositor o ambos?

Solo era cantante. Siempre me frustré porque no podía escribir, le pedía siempre a Dios que me regalara ese talento. En algún momento de mi vida tuve un choque emocional y salió a flote lo de componer. Gracias a Dios tengo canciones muy bonitas, me han grabado artistas como Pipe Bueno, Christian Nodal, Paola Jara y Alejandro Fernández.

Sobre el tema ‘Tu Maniquí’ con Alejandro Fernández, ¿cómo se dio esta comunicación para colaborar con él?

Nos conocimos por redes sociales, ahorita es una ventana importante para todos los que vivimos de la música. Hablé con él por Instagram y le envié la canción que escribí, le gustó y empezó la amistad. Luego, tuvimos un show en Caracas donde nos conocimos personalmente. Le dije que quería grabar con él y pudimos colaborar en este tema hermoso que es ‘Tu Maniquí’.

Alejandro Fernández cuenta con una gran trayectoria y su padre Vicente Fernández, un ícono de la música mexicana. ¿Qué consejo o aprendizaje te llevas de él?

La humildad ante todo. Hay que enfocarse demasiado en la carrera y no tener límites. Alejandro es un artista que ha podido hacer rancheras, baladas, corridos, la verdad es que hay que cuidar la voz también. Tiene una técnica y voz increíble. Aprendí de él que siempre hay que seguir adelante, a pesar de la fama que tiene siempre está estudiando o ensayando.

En una entrevista escuché que tienes una empresa o proyecto para apoyar a los nuevos cantantes, ¿qué es lo más difícil del proceso de consolidación como artista?

Hay mucha gente que se enfoca en participar en un reality y creen que eso los hará famosos, quizás hay algunos que puedan tener esa suerte pero es necesario crear un equipo de trabajo donde no te enfoques solo en cantar, sino también en hacer un buen performance que la gente quiera volver a ver. No hay que ser conformistas con una sola cosa.

¿Cómo describirías el momento en el que te encuentras actualmente en tu carrera?

Estoy en una etapa linda, no quiero que sea el momento más bonito de mi carrera, espero que sigan pasando cosas. Deseo seguir creciendo profesionalmente y los límites los tiene Dios para mí.

¿Algún sueño que te falta cumplir?

Quiero ser el artista número uno de regional en el mundo, así como lo fue hace poco Peso Pluma, sueño con eso. Cada país me trae bendiciones y quiero seguir conquistando más lugares en el mundo con mi música.

¿Algún recuerdo con un fan que te haya marcado?

Todo el tiempo tengo momentos bonitos o graciosos con los fans. No te podría mencionar solo uno, en los conciertos estamos expuestos a muchas cosas que son inolvidables.

¿Qué puede esperar tu público en tu concierto en Lima el próximo 23 de junio?

Es mi primera vez en Perú, estoy muy ansioso y nervioso porque no es fácil llegar por primera vez porque no sabes lo que te vas a encontrar, con el cariño o quizás gente que nunca ha escuchado de ti pero quieren vivir una experiencia diferente con un artista colombiano. Espero que disfruten de mi show y que todo salga bien porque entrego todo de mí en el concierto.

¿Piensas quedarte unos días para conocer algunos lugares turísticos de nuestro país?

Hubiera querido pero después de mi show en Lima tengo que viajar a Colombia porque tenemos otro espectáculo. Quizás luego pueda conocer sitios hermosos que tiene Perú.

¿Qué más se viene para Jessi Uribe en este 2023?

Estaré en Estados Unidos y en México tengo un lanzamiento a Antonio Aguilar junto a otros artistas que estarán en este homenaje. Todo el tiempo estoy lanzando música, así que los invito a todos que estén pendientes de mis redes sociales y a mi canal de Youtube.