Jessica Newton es una figura pública muy activa en las redes sociales y no duda en compartir cada uno de sus momentos familiares con sus seguidores. Sin embargo, la ex Miss Perú no imaginó que mostrarse en Navidad junto a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco le generaría algunas críticas.

Y es que una cibernauta cuestionó a Jessica Newton por supuestamente no dejar que la pareja también comparta tiempo con la familia del cumbiambero, por lo que ella decidió responderle y aclarar la situación.

“Sería genial que también compartan con la madre y el hermanito de Deyvis, no solo su familia, dígame señora, ¿qué sentiría si fueran al revés y a usted la dejan a un lado?”, fue el comentario que hizo una usuaria en la cuenta de Instagram de Jessica Newton.

“Qué gente tan amargada y cizañosa, los chicos pasaron el 24 con mi consuegra y nos saludamos felices a las 12, soy madre y sé lo que es tener un hijo lejos”, respondió Jessica Newton.

Por su parte, la propia Cassandra Sánchez de Lamadrid decidió aclarar este tema y se pronunció a través de sus historias de Instagram.

“Y si nos hubieras visto a todos conectados a las 12 saludándonos con tanto cariño, te molestaría aún más seguro!”, manifestó la hija de Jessica Newton bastante fastidiada por el tema.

Cabe mencionar que en varias ocasiones Deyvis Orozco y su pareja han aclarado que a la familia del cantante no le gusta aparecer en redes sociales; sin embargo, eso no significa que no compartan tiempo juntos.

