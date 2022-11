Jessica Newton no dudó en salir en defensa de Deyvis Orosco luego que Magaly Medina difundiera en su programa de ATV un video donde se ve a su yerno, Deyvis Orosco, saliendo de un sauna en San Isidro donde estuvo varias horas.

La organizadora del Miss Perú aseguró que se ha preparado para todo y que ya nada de lo que haga la conductora de “Magaly TV: La Firme” la sorprende.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, respondió Newton al diario Trome cuando se le preguntó si le mortifica el comentario que hizo Magaly sobre el video de Deyvis en un sauna.

¿Qué hicieron Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez tras ‘ampay’?

Luego que se difundiera imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna en horas de la madrugada, Cassandra Sánchez decidió ignorar lo registrado por las cámaras de la ‘Urraca’ y se lució junto al padre de su hijo.

A través de su storie de Instagram, la prometida del cantante compartió un video en el que salen juntos y riéndose, junto al clip escribieron: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra. Sigan siendo luz, pero sobre todo felices. Feliz martes”.

Por su parte, Deyvis Orosco no se ha pronunciado sobre el ‘ampay’ de Magaly Medina. En sus redes sociales se ha mantenido compartiendo videos musicales e imágenes de su primer hijo.

Cassandra Sánchez La Madrid se deja ver con Deyvis Orosco

