Samantha Batallanos sorprendió a propios y extraños al revelar que Jessica Newton le habría quitado la corona del conocido certamen de belleza “solo porque subió de peso”.

“Cuando me quitaron la corona fue una discriminación, no quiero llegar a un nivel extremo de pensar mal, que puede haber sido para hacer más show”, comenzó diciendo la modelo en el programa ‘América Hoy’.

Además, aseguró que la organización del Miss Perú nunca le pagó honorarios, sino fue ella misma la que invirtió en sus reinados desde el año 2016. “ He invertido mucho dinero y no he percibido ningún dólar, yo tengo gastos como todos”, agregó.

Frente a ello, la producción del espacio que conduce Ethel Pozo, se comunicó con Jessica Newton, quien ninguneó las afirmaciones de Samantha Batallanos.

“No hay ninguna relación entre ella y la organización. No voy a comentar nunca más de esa señorita. Si quieren cuatro minutos de fama, no me interesa”, enfatizó.

