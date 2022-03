Jessica Newton respondió en declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’ sobre Magaly Medina, quien hasta hace poco era su amiga.

“No veo, he retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, quiero vivir un año feliz, quiero ser una abuela choca, (Cassandra y Deyvis) se merecen todos los comentarios. (¿Los malos comentarios?) Quien es bueno hará comentarios buenos, quien es malo hará comentarios malos”, comentó la empresaria de la belleza.

“Un momento tan lindo como el que estamos viviendo, un momento donde los chicos están uniendo dos familias a través del amor que es esta criaturita. No merece perder el tiempo en nada que vaya a distorsionar, cómo puedo yo dejar de agradecer, cómo puedo centrarme en algo que no tiene ningún valor. Y lo repito en mis redes, denle valor a lo que tenga valor. Es mejor no darle importancia porque si no nunca vamos a tener paz”, agregó.

Jessica Newton reconoció que la revista Cosas trató con cariño, cuidado y respeto a su hija, a su yerno y a su nieto, por lo que quedó contenta con los resultados. Además, no quiso referirse a los ataques de Magaly Medina, solo atinó a decir: “Me quedo con las risas”.

LO MÁS LEÍDO

‘Peluchín’ le responde a Magaly por criticar la entrevista de “Amor y Fuego” al padre de Ethel Pozo

Padre de Ethel Pozo señala que vive en el abandono: “Yo te firmé”

Magaly Medina califica como “chantaje” el pedido de ayuda económica del padre de Ethel Pozo

Magaly Medina sobre Toño Centella tras cirugía de manga gástrica: “Tiene 56, pero parece de 66 años”

Magaly Medina cuestiona la última operación de Sheyla Rojas: “Hay que tener mucho cuidado”