Los ilusionistas Jesús Alzamora, Bruno Tarnecci y Plomomagic vuelven a compartir escenario con el espectáculo “Magia por tres”, una temporada corta que se realizará todos los jueves de marzo.

El show tendrá lugar en el Teatro de la Amistad Peruano Chino, en el distrito de Jesús María, y las entradas ya se encuentran en preventa a través de Joinnus.

El espectáculo marca el reencuentro de tres amigos que, tras quince años de recorrer caminos profesionales distintos, decidieron hacer una pausa para volver al teatro donde iniciaron su vínculo artístico.

Trayectorias que convergen en el escenario

Para Plomomagic, estos años han significado llevar la magia a distintos espacios, desde cabinas radiales hasta eventos vinculados a la Selección Peruana de Fútbol. Su regreso al teatro, señala, es una forma de reconectar con el público desde un espacio más cercano y personal.

Jesús Alzamora, conocido por su trabajo en actuación y podcasts, considera que la magia es un vehículo para contar historias y generar encuentros auténticos. Según ha señalado, la intención es que el espectáculo funcione como un lenguaje para conectar con las personas a través de la ilusión.

Por su parte, Bruno Tarnecci regresa a Lima tras una trayectoria de más de 24 años en el circo y escenarios internacionales en Asia y Europa. Su propuesta se caracteriza por una técnica depurada y un enfoque visual que busca emocionar sin necesidad de palabras.

Más que efectos, una experiencia compartida

“Magia por tres” no solo propone una sucesión de trucos y efectos visuales, sino una puesta en escena que combina humor, complicidad y experiencia acumulada.

El espectáculo ofrece al público la oportunidad de ver cómo tres artistas que han crecido profesionalmente se complementan sobre las tablas, manteniendo la esencia y la energía que los unió desde el inicio.

La temporada se presenta como una invitación a detener el ritmo cotidiano y dejarse llevar por una experiencia escénica construida desde la amistad y la pasión por el arte del ilusionismo.

Datos del show