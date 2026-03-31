En una reciente entrevista con Milagros Leiva, Jesús Alzamora se refirió a la infidelidad que cometió durante su matrimonio con María Paz Gonzales-Vigil; no obstante, sus declaraciones desataron críticas por parte de Magaly Medina.

De acuerdo con el relato del exconductor de televisión, la infidelidad ocurrió en 2023 y las imágenes se difundieron un año después. Por ese motivo, cuando la ‘Urraca’ lanzó la primicia, la pareja ya había superado dicha situación.

“ Esto pasó el 2023, el rollo público pasó el 2024, un año y medio después, obviamente para hincar y yo sabía de dónde venía, quiénes propiciaban todo esto y entendí que estas personas, lamentablemente, como forma de contenido hacen esas cosas ”, expresó Alzamora.

Según Alzamora, se disculpó con la madre de sus hijos tras llegar de Colombia, donde fue captado besándose con otra mujer: “ Tuvimos una crisis familiar de la que muchos no se enteraron; yo cometí un error, un gravísimo error, y lo primero que hice fue volver y decírselo en su cara. Le pedí perdón, de rodillas como un perro ”.

Luego, Jesús dejó entrever que el programa de Magaly Medina no habría presentado los hechos tal como ocurrieron.

“ Los dos sabíamos qué estaba pasando, no es como la narrativa que te cuentan. Es fácil sacar un clip, ponerle musiquita y armar una narrativa que no es así ”, concluyó.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina negó que su programa haya inventado información en ese momento, cuando se difundieron las imágenes de Jesús Alzamora con una mujer que no era su esposa.