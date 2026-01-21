A través de TikTok, Jesús Barco expresó su apoyo a Melissa Klug con un mensaje lleno de cariño, en medio del complicado momento que vive por la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón.

El futbolista destacó lo orgulloso que se siente de Melissa por la lucha constante que afronta tras el escándalo de violencia que sufrió su hija.

“ Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte, sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique ”, manifestó.

Aunque se encuentran “separados” desde 2025, Jesús Barco reafirmó su amor por Melissa Klug y aseguró que estará a su lado siempre.

“ Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento .Te amo, mi amor ”, agregó Barco.

Melissa Klug aclara que sigue separada de Jesús Barco: “Tiene que hacer muchos cambios”

Melissa Klug aseguró que continuará manteniendo cercanía con Jesús Barco, ya que su prioridad es el bienestar emocional de la hija que tienen en común; sin embargo, dejó en claro que ve distante una eventual reconciliación sentimental y que prefiere dejar que el tiempo defina el futuro de su vínculo.

“Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano; igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia; yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, declaró la empresaria a Trome.

Al ser consultada por si descarta una posible reconciliación en el futuro con el futbolista, Klug dijo: “Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios”.