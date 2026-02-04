Jesús Barco volvió a captar la atención mediática al dedicarle un romántico mensaje a Melissa Klug por su cumpleaños número 42, gesto que fue interpretado por muchos como la confirmación pública de una reconciliación. La dedicatoria se difundió en redes sociales y generó diversas reacciones entre sus seguidores.
A través de su cuenta de Instagram, el futbolista expresó sus sentimientos hacia la madre de su hija, y acompañó el mensaje con una foto de ambos, avivando las especulaciones sobre una reconciliación.
“Feliz cumpleaños mi amor, solo decirte que Te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien, gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento, mi gorda y todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre, te lo mereces”, escribió Barco.
Melissa Klug no tardó en responder en redes sociales y destacó lo importante que es el futbolista en su vida.
“Gracias mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca te amo y amo la familia que formamos”, respondió la empresaria.
Samahara Lobatón y Melissa Klug juntas tras conflictos con Bryan Torres: “Te amamos”
Tras la difusión de imágenes que muestran a Samahara Lobatón siendo agredida por Bryan Torres, su madre, Melissa Klug, manifestó su indignación. Pese a los rumores de distanciamiento entre madre e hija, una reciente foto en redes sociales dejó claro que ambas están reconciliadas.
La relación entre Samahara Lobatón y Melissa Klug se muestra fortalecida. La influencer publicó un mensaje cariñoso en sus redes sociales para felicitar a su madre por su cumpleaños, dejando en evidencia el afecto que le tiene pese a las complicaciones recientes.
“Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram.
La publicación generó gran atención, ya que hace pocas semanas madre e hija parecían distanciadas tras los graves episodios de violencia que Samahara Lobatón sufrió a manos de Bryan Torres.