Jesús Barco volvió a captar la atención mediática al dedicarle un romántico mensaje a Melissa Klug por su cumpleaños número 42, gesto que fue interpretado por muchos como la confirmación pública de una reconciliación. La dedicatoria se difundió en redes sociales y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista expresó sus sentimientos hacia la madre de su hija, y acompañó el mensaje con una foto de ambos, avivando las especulaciones sobre una reconciliación.

“ Feliz cumpleaños mi amor, solo decirte que Te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien, gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento, mi gorda y todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre, te lo mereces ”, escribió Barco.

Melissa Klug no tardó en responder en redes sociales y destacó lo importante que es el futbolista en su vida.

“ Gracias mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca te amo y amo la familia que formamos ”, respondió la empresaria.

Samahara Lobatón y Melissa Klug juntas tras conflictos con Bryan Torres: “Te amamos”

Tras la difusión de imágenes que muestran a Samahara Lobatón siendo agredida por Bryan Torres, su madre, Melissa Klug, manifestó su indignación. Pese a los rumores de distanciamiento entre madre e hija, una reciente foto en redes sociales dejó claro que ambas están reconciliadas.

La relación entre Samahara Lobatón y Melissa Klug se muestra fortalecida. La influencer publicó un mensaje cariñoso en sus redes sociales para felicitar a su madre por su cumpleaños, dejando en evidencia el afecto que le tiene pese a las complicaciones recientes.

“Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram.

La publicación generó gran atención, ya que hace pocas semanas madre e hija parecían distanciadas tras los graves episodios de violencia que Samahara Lobatón sufrió a manos de Bryan Torres.