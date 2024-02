Jesús Barco llegó a la casa de Melissa Klug con globos y pasaron juntos San Valentín

Luego de los rumores sobre una reconciliación entre el futbolista Jesús Barco y Melissa Klug, imágenes de Magaly TV La Firme confirmaron que el jugador del Sport Boys pasó la noche de San Valentín en la casa de la empresaria ubicada en el distrito limeño de Surco.

Las cámaras de la ‘Urraca’ encontraron a Barco llegando a la casa de la mamá de su menor hija el miércoles 14 de febrero a pocos minutos de las 6 de la tarde. El mediocampista no llevaba las manos vacías, pues le llevó un arreglo de globos a ‘Meli’. Según el programa de espectáculos, el futbolista salió del domicilio de Klug por la mañana de hoy, jueves 15 de febrero.

Esto ocurre poco después de que una foto publicada por la mejor amiga de Melissa, Evelyn Vela, en la que se ven dos manos idénticas a las de la pareja.

Una hora tras la salida de Barco de la casa de la mamá de su bebé, Melissa Klug se contactó con los periodistas del programa de Medina y justificó la visita de su ex. Contó que el futbolista fue a su casa para ver a su hija, pues ella tuvo una intervención quirúrgica de emergencia debido a una complicación.

“ Por si acaso, ayer me operaron de emergencia. Y obviamente tenía el que estar con su hija. Ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo en mi casa” , afirmó Klug.

Sin embargo, los ‘urracos’ le preguntaron al ginecólogo Marcelo Velit sobre la gravedad de la situación de salud de Melissa Klug, a lo que el explicó el sangrado que experimento la ‘chalaca’ “puede ser un trastorno hormonal, puede ser la ingesta de anticonceptivos que le hayan caído mal”.

“La recuperación es sumamente rápida. El día de hoy ya debe estar de alta (...) Es un procedimiento transitorio. Su recuperación va a ser un día de reposo y al día siguiente se reincorpora a su quehacer cotidiano”, sostuvo.