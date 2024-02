Magaly Medina se mostró indignada por los recientes descargos de Christian Cueva, quien se excusó por la infidelidad que cometió con su esposa Pamela López. La popular ‘Urraca’ no se calló nada en contra del futbolista.

“Cueva quería hablar conmigo cuando yo no me encontraba en el canal, pero luego canceló la entrevista (...) Lo hemos grabado porque hay gente que nos quiere enjuiciar. Yo lo vi sobrado de si mismo, sumamente empoderado y mintiendo con desfachatez. Se limpió” , dijo Magaly.

“Ha cambiado de palabra, ya no dice error sino ahora dice que fue una mala decisión. Eso es una vez, pero no varias veces, y todavía tiene la conciencia de decir que este no es su mundo. Si no es tu mundo, qué hacías escribiendo y gileando a tanta gente de la farándula”, agregó.

La ‘Urraca’ también criticó a las mujeres que se meten con hombres casados. “Qué diablos hacías teniendo ‘good times’ con tantas mujeres de la farándulas. Claro, muchas que se hacen las santurronas, pésimo, un irrespetuoso que le faltó a la madre de sus hijos” , arremetió.

Christian Cueva lloró

Este jueves, 15 de febrero, Christian Cueva estuvo EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ para dar la cara sobre su romance clandestino con Pamela Franco, además, de sus vínculos con Chris Soifer y Rosángela Espinoza. El futbolista aseguró estar totalmente arrepentido de sus errores.

El popular ‘Aladino’ se quebró al final de la entrevista cuando le envió un mensaje a su esposa Pamela López y confesó que solo quiere concentrarse en su carrera en el futbol.

“Solamente decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo mucho, esta va a ser la última entrevista que doy en estos medios, ahora solo quiero regresar a lo mío, a recuperarme, a poder ser feliz con la pelota, eso es lo que me hace feliz, ella (Pamela López) y mi familia”, expresó Cueva.

“Mucha gente quiere verme destruido y eso no se lo voy a permitir a nadie. Dios los bendiga a todos”, añadió.