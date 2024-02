La cantante peruana Susana Baca ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde fue internada hace varias semanas debido a complicaciones de salud.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la condición médica de la exministra de Cultura, la propia cantante confirmó que ingresó al hospital debido a una infección. Una fuente cercana a la artista instó a los seguidores del talento nacional y a sus amigos a elevar sus oraciones por su pronta recuperación.

“En estos momentos difíciles, solo podemos pedir que recen por su pronta mejoría y para que pronto podamos volver a disfrutar de su inigualable alegría y talento, tan amados por el Perú y el mundo”, sostuvo el allegado a Susana Baca al diario Expreso.

La jefa de prensa de la tres veces ganadora de los Grammys Latinos confirmó la situación de Susana Baca e informó, al diario Perú 21, que la cantante permanece en el hospital Rebagliati.

“Es cierto que Susana se encuentra hospitalizada en la UCI. Es probable que más adelante o mañana se brinde más información al respecto. Por el momento, no disponemos de mayores detalles”, afirmó.

Por su parte, el 14 de febrero, con motivo del día del Amor y la Amistad, la recién nominada a un Grammy compartió un extenso mensaje informando sobre su delicado estado de salud y aprovechó para anunciar el lanzamiento de su disco en honor a Chabuca Granda.

“He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mi, pero esto, aun así, no me quita la ilusión de este día para celebrarlo con todos, de abrazarlos, de hacer que el amor y la amistad, esa fortaleza secreta que tenemos los humanos para no sentirnos tan casi nada, este cerca”, se lee en la publicación el página oficial de Facebook de la cantante.

“En reverencia a este sentimiento y como un homenaje antiguo que tenia para esta gran amiga Chabuca Granda que fue un poco mi madre, mi maestra, mi guía… le he hecho un disco, que es mi memoria de ella y hoy lo presento con una frase que ella me dijo antes de ella partir: ¡¡Susanita y Ricardo no me olviden y cántenme!! y sí también a mi cántenme… acá esta mi canto y cántenme, los quiero”, acotó.