Veinte años se tenían que festejar a lo grande y Jhovan Tomasevich no lo pensó dos veces para celebrar las dos décadas de “Zen”, la banda que lidera junto a Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería).

Este 30 de abril en el Gran Teatro Nacional el popular grupo de rock no solo recorrerá sus éxitos, también los compartirá junto a invitados de lujo como Daniela Darcourt, Gisella Ponce de León, El Marshall, Wicho y Manolo de Mar de Copas, Pedro Luis Pacora, Blú Quartet, entre otras figuras de la música. “Estamos cerca a poner el cartel de localidades agotadas”, dice el músico sin disimular su entusiasmo.

20 años en los escenarios, con sus idas y sus vueltas, parece fácil, pero no es. ¿Cuál crees que ha sido la fórmula?

La fórmula... a ver, si tuviéramos que hacer un libro de la banda el título sería “El manual de lo que no se debe hacer”.

¿Qué cosas después de veinte años no deberías haber hecho?

Son muchas cosas, recordaba que cuando grabamos nuestro primer disco, que no fue realmente un álbum oficial, era un demo, nuestras expectativas eran conseguir el financiamiento. Buscábamos encontrar un productor o una disquera que quisiera desarrollar el disco, entendíamos cómo trabajar nuestra parte artística, pero no sabíamos cómo trabajar la parte empresarial, la parte marketera de la música.

Que en estos tiempos es vital...

Te das cuenta de que si tú no trabajas y no haces las cosas por ti mismo, nadie las va a hacer, esperando a que llegue el príncipe azul o el productor soñado te puedes pasar una vida.

Se dieron cuenta rápidamente de la cruda realidad de nuestra industria.

Sí, a partir de ese momento empezamos a trabajar de manera empírica en nuestra propia campaña, nos dedicamos a hacer nuestro propio disco, nuestro propio marketing.

Entonces, principio básico de una banda nueva: además del talento, deben saber cómo manejar y conseguir el dinero.

Exacto, y que nadie tiene el ticket comprado, nadie va a apostar por ti, si tú no apuestas por ti, o sea si no crees en tu proyecto, nació muerto. Empieza haciendo buenas canciones, si no estás convencido de que no es un buen tema, o no te parece tan bueno como las canciones que a ti te gustan como artista de tus ídolos, entonces ya empezaste mal.

El primer disco es más que solo el inicio.

Por eso siempre es importante el segundo disco, porque en el primero a nadie le importas, nadie te conoce, pero si tu primer disco ha logrado llamar la atención del público, cuándo viene el segundo ahí viene la responsabilidad de decir: ¿ahora qué hago?, ¿quién soy, a quién me debo?

¿Crees que antes había una visión más romántica del negocio de la música y 20 años después, el artista debería considerarse también como un producto...

Antes había ese opinión casi mística, especialmente desde el punto de vista del público que veía muy difícil hacer música, y pensaban que quienes lo hacen, son seres tocados por ese don mágico. Sin embargo, ahora en YouTube y con toda la tecnología e información a la mano te das cuenta de que en verdad, hoy hacer música, aprender a tocar un instrumento es una cuestión de práctica, error y constancia.

¿Dónde queda el talento entonces?

Las palabras están en fila, los acordes son los mismos, no han cambiado, pero sí existe el buen gusto y ahí viene un tema personal, algo que ni siquiera las computadoras o la tecnología puede replicar. Tener buen gusto y talento para hacer las canciones esa es la diferencia y es algo que no se puede aprender, pero digamos que al final los que encuentran ese camino, un estilo dentro de esa combinación son los que lo logran, los que sobresalen,

Y “Zen” en estos 20 años ha logrado esa combinación para mantenerse en una industria que no es precisamente un lecho de rosas...

Hemos aprendido que esta es una carrera de largo aliento en la que debes saber cómo mantenerte a flote para que no te ahogues, y en qué momento empezar a nadar para llegar a la meta.

Jhovan Tomasevich

Su recorrido musical se inicia cuando integra la banda “Huelga de hambre” en 1994, luego de finalizada esa etapa inicia su aventura con “Zen”. El cantante tiene dos discos como solista que obtuvieron gran aceptación.