Jhovan Tomasevich no teme a los retos. Tras el estreno de “Fuego Eterno”, tema en el que une su voz a la de Daniela Darcourt en una intensa balada rock, el vocalista reafirma que en la diversidad y la fusión está la vigencia en la música.

“Fue el año pasado cuando me encontré con Daniela en el Festival Alternativo, nos saludamos y ella me dice: ‘me he enterado que has grabado una canción con Armonía 10, sería paja hacer algo’. Yo le contesté de inmediato: ‘tengo un tema que me encantaría que lo cantes’. Lo que menos esperé fue que aceptará de inmediato y que me dijera que la llame cuando todo esté listo”, cuenta el músico.

Y allí empezó todo...

Después de la propuesta nos pusimos a trabajar en el estudio con los músicos y el productor, Manuel Garrido Lecca. Le conté de mi idea y de quién era mi invitada y le pareció fabuloso. ‘Vamos a probar a ver como queda ella en la canción, porque siempre hay una posibilidad de que no funcione, no por su calidad vocal, a veces hay estilos en los que uno no se acomoda’, me dijo

Pero vaya que Daniela consiguió captar la onda rockera.

Cuando nos encontramos con ella en el estudio, ni bien escuchó la canción, al toque me dijo: ‘Ah manya tiene una onda tipo Aerosmith’. Nos miramos con Manuel (productor) y nos sorprendimos porque una de nuestras referencias para los arreglos de esta canción fue esa banda. Nos pareció paja que ella trabajando mucho tiempo en el mundo de la salsa, automáticamente entendió lo que queríamos. En una hora grabó todas sus partes y de allí a mezclar el tema en Miami con el ganador del Grammy, el peruano Rubén Amiel

“Fuego Eterno” tiene una letra que llega en un momento preciso.

Esa es otra cosa que nos llamó la atención. La canción se grabó el año pasado cuando nadie tenía la menor idea de lo que iba a pasar con el planeta tiempo después. Yo siempre he tenido una forma de escribir de lo que me nace, sin buscarle mucho la razón o el sentido, más adelante ya empiezo a indagar en mi cabeza. Cuando escuchamos la canción nos dimos cuenta de que habla de los miedos y los sueños, y cómo estos nos mueven o nos detienen. Casualmente lo primero que ha sucedido cuando se entró en pandemia, es que todos estos miedos se avivaron.

Hay temas y uniones musicales que se tienen que dar en el tiempo justo..

Y estamos contentos de que esté funcionando porque era algo super diferente. Cuando uno escucha la canción está la referencia de Aerosmith, Elton John, un rock un poco más clásico, más maduro, y el tener la voz de Daniela fue como muy chévere porque yo sé que a ella le encanta el pop y el rock más allá de la salsa. Y a pesar de que cuando nos hemos conocido, hay ese abismo de diferencias de edades, nos llevamos super bien o sea hemos conversado mucho sobre nuestros puntos de vista de nuestras carreras, la vida en general. Hay esa química que es algo primordial en la música.

En este 2020 la tendencia mundial en la música nuevamente fue el género urbano, ¿los rockeros continuarán pasándolo mal?

No es tan dramático el asunto, estuve escuchando una conversación entre Calamaro y Bunbury hablando justamente de este tema, y efectivamente reconocen que el rock no es el género que capta la mayor atención en estos momentos, pero eso no significa que no sea rentable, que uno no pueda llevar una carrera decente y vivir de ello. Haciendo una carrera con una cierta producción sostenida, renovando canciones sí se puede funcionar. Se puedes mantener una carrera y llevar una vida dentro del rubro del rock sin necesidad de cambiar por la moda de género.

Aconsejas a los rockeros a no bajar la guardia.

En la industria de la música, que es donde yo he crecido, creo que uno tiene que ser lo más sincero posible, si lo tuyo es hacer plata es válido y tienes que buscar el género que más plata te dé. Lo ideal es buscar un término medio, encontrar la música con la que te sientes cómodo y que te pueda ser rentable. De lo contrario no te queda más que dejarlo, pero la música es una pasión y es bien difícil que eso suceda.

Jhovan Tomasevich

Su carrera toma fuerza cuando forma la banda Zen, con la que se mantiene hasta ahora, con algunos intervalos que sirvieron para replantear rumbos. En 2009 inicia su carrera como solista.