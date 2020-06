“¡Ay, que rico es saber que en mi casa nadie me espera”, así están cantando todos los seguidores de Leslie Shaw, ya que su último tema musical junto a Thalía y Farina, se ha convertido en un éxito total, pues el videoclip ya supera los 7 millones de reproducciones en YouTube.

"Estoy Soltera" que se convirtió además en Tendencia #1 en Perú por 3 días consecutivos, #3 en Colombia, #7 en Ecuador, #11 en México y #14 en Argentina.

Es preciso mencionar que el vídeo clip oficial de "Estoy Soltera" fue rodado en Manhattan, New York bajo la dirección de la cineasta Katherine Diaz (Kath D), quién supo capturar la esencia femenina única de Leslie y sus invitadas de lujo thalía y Farina resultando una pieza audiovisual con una historia que grita a los cuatro vientos el concepto del feminismo en su máxima expresión.

“Estoy Soltera es parte de mi EP que se llama Yo soy Leslie Shaw, que ya está en todas las plataformas. Quise hacerle videoclip a este tema porque es increíble contar con Thalía, con Farina. La dirección la hizo otra mujer, Katherine Díaz y creo que hicimos un trabajo muy bueno”, comentó Leslie en exclusiva para diario Correo.

SOBRE SU CAMBIO DE ESTILO MUSICAL

Leslie comenzó en este mundo musical cantando rock, pero los años fueron pasando y ella quiso probar nuevos estilos y se enrumbó en el género urbano, lo cual le a traído grandes satisfacciones.

“Yo quise refrescarme. Yo dejé de hacer música por un tiempo, me puse súper triste, sentía que no tenía ninguna motivación, así que empecé a escuchar consejos de amigos DJ´s, amigos que trabajan en radio, amigos músicos y todos me decían que tenía que intentarlo, que están saliendo varios artistas del género urbano hasta que me contacté con Sharo Torres, productor de Farruko y con él es que comenzamos a trabajar”, comentó.

ESTOY SOLTERA

El tema de Leslie ya supera los 7 millones de reproducciones en YouTube y ella comenta que sus fans se merecían música nueva.

“Yo tenía muchas ganas que mis fans escuchen música nueva. Con faldita recibí mucho apoyo, empezó a soñar en muchos países y como que uno poco a poco quiere seguir mejorando, pero es mucho trabajo también (…) yo he estado componiendo mucho y buscando lo mejor para mis fans”.

Además comentó que toda ayuda suma y si Thalía no hubiera estado en el videoclip, sus fans peruanos igual la apoyan.

“Bueno, todo suma. Yo, por mi lado, tengo a mis seguidores peruanos que siempre me apoyan. Además, siempre llegamos al millón, así que tengo un club de fans muy poderoso. Farina también tiene mucha gente en Colombia que la apoya y bueno, Thalía, ¿quién no apoya a Thalía? Si ella no hubiera estado (Thalía), pues no sé qué hubiera pasado. Además, Fari es muy conocida”.

DUETO EN PERÚ

“Hay muchos artistas peruanos que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipen, ellos me encantan”.