Desde Miami, ciudad en la que se encuentra en plena promoción de su tema “Estoy soltera”, Leslie Shaw habló para Correo y admitió que grabar al lado de Thalía, no solo es un sueño realizado, es el fruto de un intenso trabajo de muchos años.

“Hay que desechar los miedos, el yo no puedo, hay que atreverse a salir de tu zona de confort. Los sueños que uno tiene hay que perseguirlos y trabajar para que ellos se concreten. Nadie te va a regalar nada, lo que uno tiene lo debe invertir en su carrera. Y lo principal, hay que creérsela”, dice la cantante.

Sorprendida

Shaw cuenta que conoció a Thalía en la grabación del video de “Estoy soltera”, y aunque llegó con todo un séquito de colaboradores, siempre se mostró muy sencilla. La canción tiene ya seis millones de vistas en YouTube y presume de un evidente mensaje de empoderamiento femenino.

“Siempre me he sentido una mujer fuerte, independiente, libre y eso es lo que pretendo plasmar en las letras de mis canciones. Tengo muchas seguidoras y lo que busco es que en estos tiempos de un machismo latente, con mi música, ellas sientan que son dueñas de su destino”.

La cantante quiere seguir grabando más temas en el género urbano y sobre todo unirse a nombres importantes para futuras colaboraciones. Farruko y Luis Fonsi, suenan con fuerza, aunque ella aún no lo confirma. “Hoy me encuentro rodeada de gente que me ayuda a crecer, la idea es mejorar para seguir colaborando con artistas de gran nivel”, agrega.