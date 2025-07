El grupo nacional “Zen” presenta su más reciente sencillo, “Labios Rotos”, una “power ballad” ya disponible en plataformas digitales y en YouTube, es el tercer adelanto de su esperado nuevo disco, a editarse próximamente, y que será el único tema “soft” de todo el álbum.

“Zen” es una de las bandas más sólidas de la escena local, vigente desde hace muchos años tanto en shows en vivo como editando discos y canciones nuevas, una diferencia especial entre sus pares, ya que su objetivo no es solo vivir de la nostalgia, sino de renovar su repertorio constantemente y de lanzar nuevo material varias veces al año.

“La única fórmula que existe para nosotros es no dejar de trabajar y buscar siempre sorprendernos y sorprender a nuestros seguidores. Y en eso involucramos a nuestra música, imagen, videos y contenido en redes. No es fácil mantenerse unido por tanto tiempo, pero apostamos a la música y no al escándalo ni a la tendencia”, comenta Jhovan Tomasevich, líder y fundador de “Zen”.

El cuarteto, también conformado por Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería), define su estilo como versátil y por eso se animan a lanzar una balada en pleno 2025. “Hacemos rock en todas sus formas, nos destacamos por la versatilidad de pasar de momentos muy íntimos a jugar con el sonido muy explosivo del rock. Las baladas power son parte de nuestra herencia de los 80s 90s, pero también porque que funcionan muy bien en el formato radial peruano”.

Para promocionar “Labios Rotos”, “Zen” grabó un video, ya disponible en YouTube, bajo la dirección de Carol Rojas para Carajo Films y protagonizada por la exMiss Perú, Almendra Castillo, donde se retrata a una relación que se vuelve tan adictiva que obliga a sus protagonistas a perder la noción del tiempo y espacio, llevándolos a abandonar todo con tal de prolongar esa experiencia.