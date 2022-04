El próximo 8 de abril se estrena “Sonic the Hedgehog 2″, cinta con la que el aclamado Jim Carrey se despediría de las pantallas. En esta comedia de acción y aventuras, basada en el popular videojuego de Sega, el histrión interpreta al villano Dr. Robotnik, para lo cual ha hecho uso de la psicología y de sus propias “reflexiones existenciales”.

MÁS INFORMACIÓN: Jim Carrey impacta a sus fans por su apariencia en foto junto a Eugenio Derbez

Carrey ha deleitado a generaciones con su trabajo, desde su debut en la década del 70, cuando inició como comediante en el club Yuk Yuk’s de Toronto, Canadá. Allí ganó experiencia y fue en 1981 que empezó a trabajar en ‘The Comedy Store’ de Los Ángeles, donde fue descubierto por el humorista Rodney Dangerfield, quien firmó con él la apertura de sus giras por diversas ciudades.

Con los años protagonizó diversas producciones como “Ace Ventura”, “La máscara”, “How the Grinch Stole Christmas”, “Bruce Almighty”, “Yes man”, entre muchas otras, con las que se ganó el cariño y el respeto del público, por lo que hoy es reconocido como uno de los mejores artistas de todos los tiempos.

Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación luego de “Sonic 2” (Foto: AFP)

¿POR QUÉ JIM CARREY DEJARÍA LA ACTUACIÓN?

Desde hace unos años, el canadiense dejó saber a la audiencia que estaba en contacto con su propia espiritualidad, experimentando diversos cambios mentales que le hicieron replantearse lo que estaba haciendo con su vida. Es así como recientemente anunció sus deseos de retirarse de la industria del entretenimiento, para poder dedicarle más tiempo a otras pasiones personales.

Jim Carrey es un humorista, actor y cantante canadiense-estadounidense (Foto: AFP)

¿Cómo dio a conocer la noticia?

Durante el programa Access Hollywood, Dolly Parton le confesó a Carrey sus deseos de que interprete a su compañero musical, Porter Waggoner. Como respuesta, el comediante dijo sentirse honrado por su propuesta, sin embargo, aprovechó para anunciar la gran noticia:

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio [...] Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre lienzo. Amo mi vida espiritual y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: “Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente’”.

¿Su retiro es definitivo?

Pese a que está seguro de alejarse del mundo artístico y sus banalidades, el sexagenario no descartó que de haber una interesante propuesta volvería a estar frente a la cámara. El único requisito es que el mensaje que comparta sea de valor para la sociedad.

“Depende si los ángeles traen algún tipo de guión que, ya saben, está escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea; [solo así] podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso”.