La tercera edición de Perú Hub Digital, considerado un encuentro tecnológico que reúne a especialistas y empresas del sector, se realizará los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Lima.

Durante tres jornadas, el evento congregará a líderes del sector tecnológico, especialistas y tomadores de decisiones que analizarán las principales tendencias que están marcando el desarrollo digital en el Perú y la región.

Temas clave: inteligencia artificial y ciberseguridad

La agenda del evento incluye temas vinculados a la evolución tecnológica y el desarrollo de infraestructura digital en el país.

Entre los principales ejes temáticos destacan:

Infraestructura para inteligencia artificial

Inteligencia artificial y su impacto en la sociedad

Soberanía digital

Data centers para IA

Ciberseguridad y ciberdefensa

Energía para centros de datos

Estos contenidos buscan generar espacios de análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el ecosistema tecnológico nacional.

Jornadas diferenciadas para profesionales y estudiantes

El programa contempla actividades dirigidas a distintos públicos.

Las jornadas del 13 y 14 de mayo estarán orientadas a profesionales, ejecutivos y empresas del sector tecnológico, ofreciendo espacios para networking, intercambio de conocimiento y generación de oportunidades de negocio.

En tanto, el 15 de mayo estará destinado especialmente a estudiantes universitarios, con el objetivo de complementar su formación en alta tecnología e integrarlos al ecosistema profesional.

Participación gratuita previa inscripción

Los organizadores informaron que la participación en el evento será gratuita, previa inscripción a través de plataformas habilitadas para cada público.

Asimismo, indicaron que el evento contará con la participación de empresas nacionales e internacionales, así como especialistas que compartirán experiencias y casos relacionados con el desarrollo tecnológico.

Perú Hub Digital busca consolidarse como un espacio para el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema digital en el país.