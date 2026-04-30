La tercera edición de Perú Hub Digital, considerado un encuentro tecnológico que reúne a especialistas y empresas del sector, se realizará los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Lima.
Durante tres jornadas, el evento congregará a líderes del sector tecnológico, especialistas y tomadores de decisiones que analizarán las principales tendencias que están marcando el desarrollo digital en el Perú y la región.
Temas clave: inteligencia artificial y ciberseguridad
La agenda del evento incluye temas vinculados a la evolución tecnológica y el desarrollo de infraestructura digital en el país.
Entre los principales ejes temáticos destacan:
- Infraestructura para inteligencia artificial
- Inteligencia artificial y su impacto en la sociedad
- Soberanía digital
- Data centers para IA
- Ciberseguridad y ciberdefensa
- Energía para centros de datos
Estos contenidos buscan generar espacios de análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el ecosistema tecnológico nacional.
Jornadas diferenciadas para profesionales y estudiantes
El programa contempla actividades dirigidas a distintos públicos.
Las jornadas del 13 y 14 de mayo estarán orientadas a profesionales, ejecutivos y empresas del sector tecnológico, ofreciendo espacios para networking, intercambio de conocimiento y generación de oportunidades de negocio.
En tanto, el 15 de mayo estará destinado especialmente a estudiantes universitarios, con el objetivo de complementar su formación en alta tecnología e integrarlos al ecosistema profesional.
Participación gratuita previa inscripción
Los organizadores informaron que la participación en el evento será gratuita, previa inscripción a través de plataformas habilitadas para cada público.
Asimismo, indicaron que el evento contará con la participación de empresas nacionales e internacionales, así como especialistas que compartirán experiencias y casos relacionados con el desarrollo tecnológico.
Perú Hub Digital busca consolidarse como un espacio para el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema digital en el país.