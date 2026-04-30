En el Perú, miles de trabajadores realizan labores que implican riesgos físicos importantes. Sin embargo, no todos conocen que existe un seguro obligatorio para quienes desarrollan actividades peligrosas: el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Este seguro debe ser asumido íntegramente por el empleador y garantiza atención médica integral y pensiones en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, especialistas en riesgos laborales recomiendan que los trabajadores conozcan sus derechos y verifiquen si cuentan con esta cobertura.

¿Qué cubre el seguro SCTR?

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo permite que el trabajador reciba:

Atención médica integral , incluyendo rehabilitación y prótesis.

, incluyendo rehabilitación y prótesis. Pensiones por invalidez , temporal o permanente.

, temporal o permanente. Cobertura por sobrevivencia para familiares en caso de fallecimiento.

para familiares en caso de fallecimiento. Gastos de sepelio, cuando corresponda.

Según Luis Arrieta, gerente de riesgos laborales de Pacífico Seguros, este seguro es esencial para proteger a quienes laboran en entornos de alto riesgo.

“Si realizas una actividad de riesgo, es vital solicitar la constancia de cobertura de tu SCTR. Estar informado puede marcar una gran diferencia ante cualquier incidente”, señaló.

Cinco trabajos de riesgo donde el SCTR es obligatorio

De acuerdo con especialistas en seguridad laboral, estas son algunas de las principales actividades donde el empleador debe contratar el SCTR:

1. Construcción y obras civiles

Trabajos de edificación, remodelación o labores en altura exponen a los trabajadores a caídas, golpes o accidentes con maquinaria.

2. Minería e hidrocarburos

Estas actividades implican exposición a sustancias peligrosas, explosiones o derrumbes, considerados riesgos permanentes.

3. Industria y manufactura

El uso de maquinaria pesada, herramientas cortantes y sustancias químicas puede generar accidentes o enfermedades ocupacionales.

4. Electricidad y energía

El contacto con redes eléctricas o sistemas de alta tensión representa uno de los riesgos laborales más críticos.

5. Transporte de carga y logística de alto riesgo

Incluye labores de manipulación de peso, conducción prolongada y exposición a accidentes en ruta.

Cómo verificar si cuentas con el seguro

Especialistas recomiendan que los trabajadores verifiquen con su empleador si cuentan con la cobertura vigente del SCTR.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Solicitar la constancia de cobertura del SCTR .

. Verificar que el seguro esté vigente.

Consultar si la actividad realizada está considerada de riesgo.

Exigir la cobertura si corresponde por ley.

Asimismo, expertos de Pacífico Seguros destacan que contar con este seguro no solo permite responder ante emergencias, sino también prevenir riesgos mediante planes de seguridad laboral.