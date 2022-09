El reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat regresará a Perú como parte de su exitosa e inolvidable gira de despedida “El vicio de cantar 1965-2022″ el próximo 16 de noviembre. El adiós definitivo de los escenarios de este destacado artista ofrecerá al público peruano lo mejor de su prolífica y reconocida carrera en un show que sin duda apunta a ser uno de los mejores espectáculos de este año.

Temas considerados clásicos de la canción hispana como “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, “Esos locos bajitos”, “Penélope” y “Aquellas pequeñas cosas”, entre otros, no faltarán en el repertorio que ofrecerá el español a sus más fieles seguidores.

Al referirse a los motivos de su gira y anunciar la misma Serrat señaló que “han sido dos años largos, duros con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexión; he pensado que todo es muy frágil y que está bien: antes que me reitre una pandemia como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o que me retire la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir”, indicó el celebrado cantautor.

¿Quién es Joan Manuel Serrat?

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en un barrio popular de Barcelona, el Poble Sec, en la falda de la montaña de Montjuïc. Es hijo de padre catalán y madre aragonesa. Dio sus primeros pasos en la música con tres compañeros de la universidad, con quienes forma un conjunto musical. Ellos mismos serán luego quienes lo animarán a cantar en solitario y en 1964 debuta en Radio Barcelona, en el programa Radio-Scope cuyo presentador, Salvador Escamilla, no duda en recomendarlo a Edigsa, una incipiente editora discográfica catalana con quien grabará sus primeras canciones.

Su debut en público se produce en el Centro Cultural L’Avenç, de Esplugues de Llobregat, en mayo de 1965. Ese sería el inicio de una prolija carrera en la que jamás dejó de escribir canciones, grabar discos y hacer giras por el mundo en los más diversos formatos. A los 26 años ya era un artista reconocido en España y por tal motivo fue convocado al IV Festival Internacional da Canção Popular de Río de Janeiro, Brasil, donde interpretó la canción “Penélope” en colaboración con Augusto Algueró. Fue tan aclamada que impulsó su primera gira por Hispanoamérica y su éxito inmediato se dio principalmente en Argentina, Uruguay y Chile.

En la época del franquismo tuvo que exiliarse, motivo por el que vivió un año en México y no pudo hacer sus shows por América Latina, ya que muchos países vivían dictaduras que lo tenían prohibido como la de Chile. Sin embargo, Joan Manuel Serrat nunca dejó de producir música hasta que en 1977 pudo viajar a su país natal con la vuelta de la democracia.

El español editó más de una decena de álbumes de estudio en español a lo largo de su carrera, pero también tiene muchos en catalán, recopilados y en directo. Joan Manuel Serrat es parte de la cultura hispana, ya que su nombre trasciende fronteras, por ejemplo siempre fue un apasionado del tango argentino.

En más de cinco décadas de carrera profesional, el español ganó muchos premios además de doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura y también el Grammy Latino de Honor. Su canción “Mediterráneo” fue elegida por votación popular la mejor canción española de los últimos cincuenta años. En 2018, Serrat se embarcó en la gira Mediterráneo da capo, término musical que significa «volver al principio», gira que se alargará hasta mediados del 2019.

El reencuentro del cantautor español con sus seguidores peruanos será el próximo miércoles 16 noviembre en el Plaza Arena del Jockey Club. Las entradas están a la venta en Teleticket con un descuento del 20% en preventa exclusiva con tarjetas BBVA, las localidades son numeradas. Cabe anotar que esta gira de despedida se inició el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y se espera que culmine el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

