En asuntos del amor y del despecho, los hermanos Joaquín y Lucía Galán son expertos en ese oficio, que permite acompañar con canciones los extraños caminos que recorre el corazón. El dúo argentino, que abrió una nueva fecha de concierto para el 14 de mayo en el Coliseo Dibós, habla con Correo sobre su música y los más de 40 años que llevan en la carrera, que les ha dado el rótulo de “clásicos” en el género romántico. “Que nos consideren clásicos, por una parte te da tranquilidad, es como que después de mucho tiempo no tienes que dar explicaciones o no debes demostrar nada. Al principio, un artista tiene ese vértigo, tiene la presión de la compañía, de ahora qué hago, qué estilo tengo, qué canción nueva debo componer”, dice Lucía Galán. “No me agrada que cuando te dicen clásico te metan en un rubro donde pareciera que tu etapa de vida se terminó. Está bueno por el reconocimiento, pero a nosotros nos gusta ser contemporáneos, seguir componiendo y lanzando nuevos discos y videos. Apostamos por ser un clásico para toda la vida”, agrega Joaquín.

Ustedes han sido entrenadores en programas de nuevos talentos del canto, ¿en base a su experiencia que pesa más en el éxito de un cantante, una gran voz o un estilo? Lucía: “Yo creo que es mitad, mitad. Es básico que cuando escuchas cantar a una artista la puedes identificar, aunque no conozcas el tema. Más allá de cantar bien, también pesa una buena producción, ser talentoso, el estilo, y la personalidad. El poder transmitir es vital, porque hay mucha gente que canta muy bien, y se ha quedado en el camino, pero hay algo que no se estudia en ninguna academia, que es el carisma, el ángel, uno nace con eso”.

Joaquín: “Yo creo que el estilo es importante, posiblemente tanto o más que la voz. Siempre habrá academias de canto en todo el mundo, uno entra y si hay talento puedes salir cantando muy bien, pero si no tienes un estilo, algo reconocible, eres uno más”.

No es tan fácil lograr el éxito como puede parecer. Así es, porque finalmente, no es ni la voz ni es el estilo, es una conexión que va mucho más allá, que no es metafísica, que tiene que ver mucho más con una conexión emocional, con la gente. Hay artistas, canciones, voces, timbres vocales que a la gente le llega, que escuchas en la radio y que no estás viendo al artista, pero hay una conexión allí supra natural que te hace que te emociones. Como te decía antes, sería todo más fácil si es que uno aprende a cantar muy bien y hace bonitas canciones y ya tiene una carrera, pero no es así. Hay algo más que no se puede aprender, es el alma, el espíritu de ese artista que conecta con otros espíritus y eso trasciende a un plano que no vemos, pero que sí sentimos”.

Hablando de canciones y de vigencia, qué opinan sobre la tendencia de lanzar temas cada mes para mantener la vigencia de una carrera en la música. Joaquín: “Nunca es buena la presión para componer ni para grabar, pero estamos en un mundo resultadista donde el resultado es fundamental, donde hay tanta competencia e información que seguramente todo lo que llevan la carrera en la música sienten que tienen que hacer eso. Si tienes una presión tan grande, es imposible que te salga muy bien, a los únicos que les salía muy bien hacer varios discos al año eran a Los Beatles, pero estamos hablando de cuatro genios irrepetibles”.

Lucía: “Debido a esa tendencia, veo que hay artistas que cantan con otros que no tienen nada en común, ni se conocen, ni hay una propuesta en la letra, podían cantar con cualquiera, solo lo hacen para entrar a un país, como que se desesperan en un momento. Ese fenómeno no me gusta demasiado, pero bueno, cada quien elige la manera de encarar su profesión”.

Perú siempre será una plaza especial para ustedes. Y el cariño dura mucho tiempo y es recíproco. Hace dos años que no vamos a Perú y qué bueno que estemos tan conectados con nuestro nuevo espectáculo “Noticias de amor”, lleno de canciones, de comedia, humor, baile y de risa, es un espectáculo que estrenamos en Estados Unidos y en México, y gracias a Dios a nuestro público le ha gustado mucho. Estamos ansiosos de volver a Perú para mostrarlo, para cantarles este 14 y 15 de mayo, allí en el Eduardo Dibós, vamos a hacer una fiesta grande.