Luego de dos años, Joey Montana vuelve ‘refrescado’ con nueva música pero sin perder su esencia. Su más reciente sencillo ‘Tus Mentiras’, forma parte del nuevo capítulo en la carrera del panameño que no tiene miedo de experimentar con géneros ajenos a lo urbano. El cantante ha creado temas para otros artistas que lo han ayudado a entrar a un mercado más juvenil, descubriendo nuevas plataformas como TikTok y aprendiendo nuevas maneras de componer.

En una entrevista con Diario Correo, el intérprete de ‘Picky’ reveló que incursionará en la cumbia con el Grupo 5 y la canción que fue compuesta por Christian Yaipén y por él, será estrenada en las próximas semanas. “Quiero mucho a Perú, agradecido por todo su cariño y espero que así como apoyaron mis temas anteriores, apoyen el nuevo sencillo con el Grupo 5 que va a estar brutal y lo estrenamos este mes”, comentó.

Eres un artista que está en una evolución constante y siempre buscas cosas nuevas. En el caso de ‘Tus Mentiras’, ¿en qué te inspiraste para esta canción?

Después de dos años y medio, tengo la oportunidad de sacar música nueva de una manera más libre como yo quería en todo este tiempo. ‘Tus mentiras’ es una canción que nace basándome de un TikTok. Ahorita como compositor, he estado pendiente de que al final del día si una canción tiene ese swing de TikTok tiene más posibilidades de funcionar. Quería que el tema tenga mi sello y sea bailable. Sé que la gente siempre espera algo romántico de mí pero canciones como ‘Picky’ no son románticas, es más divertida y con un coro pegajoso. Es una canción súper bailable, súper discoteca y súper TikTok.

En cuanto a las plataformas digitales como TikTok, ¿consideras que hay aspectos en los que afecta negativamente a los artistas?

Lo que pasa es que con el nacimiento de Reels y de TikTok, la música cambió mucho. Hay canciones que quizás en el primer mes no funcionan. El mejor ejemplo es ‘LALA’ de Myke Towers, esa canción está en todos lados pero salió en marzo y varios ni la habían escuchado, ahora es el tema número 1 en el mundo. Uno no puede dar una canción por muerta, tiene que seguir trabajando porque eso es lo que tienen las redes sociales; puede ser que una canción de hace 10 años se vuelva viral por un TikTok que alguien subió. Eso crea una incertidumbre porque antes sabías si un tema iba a funcionar o no en tres meses, ahora tienes que seguir promocionando tu música. Ayuda mucho a que los artistas independientes tengan esa ventana de que la canción pueda ser viral. Cuesta más trabajo, porque ahora todo el mundo puede sacar música y ahora tienes que saber diferenciarte de todos esos artistas . Siempre he tratado en estos 23 años, hacer música distinta con contenido, ya sea romántico o bailable, pero distinta. Dándole a la gente música pero siempre manteniendo mi esencia. Que mis fanáticos no se preocupen, puedo escribir canciones oscuras pero para otros artistas; para mí siempre será un reggaetón bailable y fresco. Ahora que la música tiene letras con vulgaridades, yo no caigo en eso, sí escribo para otros pero Joey Montana siempre va a mantener su sello.

Has visitado con frecuencia nuestro país, inclusive, fuiste ‘coach’ en ‘La Voz Kids Perú’, ¿algún recuerdo especial de esa etapa de tu vida?

Llorar. Los adultos que participan en ‘La Voz’ ya tienen su trabajo, tienen su sueño de ser cantantes pero son adultos. Cuando les dices a ellos que no, la mayoría lo entiende. No es lo mismo ver llorar a un adulto que a un niño que piensa que todo se acabó. Tengo una hija de 6 años y cada vez que yo veía a un niño que llegaba a la última etapa, ¡ay, no! Eso a mí me rompía el corazón muy feo, tener que escoger entre un niño y el otro. Fue muy difícil, pero creo que ese programa me ayudó a conectar con toda la gente de Perú, a darle cara a mis canciones, que muchas personas conocían mi música pero no a la persona y este programa te permite que te conozcan tal cual eres. Se nota si eres una personal real o no, creo que eso me conectó.

Tu música siempre ha estado ligada a lo urbano, sin embargo, ahora incursionas en la cumbia peruana. ¿Cómo nace esta colaboración con el Grupo 5?

Es una canción que hice con Christian Yaipén cuando estábamos en ‘La Voz Kids’, en esos fines de semanas que no había programa. En realidad, tenemos dos cumbias hechas pero solo escogimos la que estrenaremos. Christian es medio paranoico con eso de que no revele el nombre del tema, pero sale este mes. Hicimos también el video y la canción está brutal. Es full cumbia, yo le dije que no quería que suene urbano, quería ajustarme a lo que él hacía. Para mí, Christian es una persona demasiado humilde para lo grande que es el Grupo 5. Todos los fines de semana tienen estadio lleno y usualmente una persona de otro país con un éxito como ese, no tiene los pies sobre la tierra. Christian y sus hermanos tienen los pies sobre la tierra. Nos hicimos muy buenos amigos. Él hizo la producción con sus hermanos, la canción le va a encantar a las mujeres porque tiene todos los elementos para que se convierta en un éxito bailable.

¿Puedes describir en un frase la diferencia entre el artista que eres actualmente con el de hace unos años?

Refrescado, sigo siendo el mismo. Cuando haces música y viene un artista, saca un tema y dicen: “Eso suena como Joey Montana”; lograr que la gente referencie en ti un sonido, es demasiado difícil. Son muy pocos los artistas que logran eso. Crear eso en el movimiento urbano es difícil porque ahora todo se escucha igual en ese género. Las voces suenan diferentes pero la mayoría de artistas están hablando de lo mismo. Creo que mi sonido siempre ha sido caracterizado por ser romántico, de despecho o jocoso bailable. La diferencia de ahora es que refresqué esa esencia mía. Hay veteranos que no quieren cambiar porque les gusta a su público, yo quiero mantener a mis fanáticos pero también tener nuevos como los niños que escucharon ‘Picky’, que ahora están saliendo a discotecas, pero quiero que me conozcan por más canciones nuevas.

Con 23 años de trayectoria musical, ¿qué consejo le darías a los nuevos artistas?

Que disfruten el proceso. Hay algunos que les va a tomar más tiempo, que no se desesperen. Ahora en la música, si eres un artista débil en redes, estás frito. Tu canal son las redes sociales y debes ganar fanáticos que escuchen tu sonido. Lo otro es que tienes que hacer algo distinto, tú no puedes sonar a Myke Towers porque ya está Myke Towers. Tienes que analizar lo que está pasando y encontrar tu esencia. Debes ganar al público y conseguir algo que sea lo suficientemente bueno para que se vuelva viral. Ustedes tienen tanta música rica, tantas cosas de la sierra que le pueden dar un toque distinto que no tiene que ser urbano, puede ser una fusión de mil cosas. Los peruanos tienen mucho talento, lo que falta es ajustarlo un poquito para que funcione en todos lados pero yo sé que lo van a hacer muy pronto.