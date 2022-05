En la última edición de Amor y Fuego, Johana Cubillas, la hija del ‘Nene’ Cubillas, reveló que Mirella Paz es la que le da likes a las fotos donde aparece solo su esposo argentino. Por ese motivo, ella contó que se le “encendieron las alarmas” y decidió encararla.

“Es Mirella Paz. Me parece raro que lo siga a él, o sea, a mí no me sigue y como que le da likes a sus fotos en las que sale solo, ahí sí se me encendieron las alarmas”, contó Johana Cubillas.

Luego continuó con: “me molesta que una mujer caiga tan bajo de querer meterse como sea a pretender algo con un tipo que sabe que está casado”.

Encaró a Mirella Paz

En declaraciones para Amor y Fuego, Johana Cubillas reveló que le escribió a Mirella, para saber el motivo de tantos likes a las fotos de su esposo.

“Le dije ‘hola Mirella que tal, soy Johana Cubillas, quería saber cuál era la finalidad de likear las fotos y seguir a un hombre casado, con familia’”, contó.

“Juan no sigue a nadie. También dijo que los likes eran recíprocos, otra mentira, porque mi esposo es el que menos le da likes a nadie, lo conozco, por algo es mi esposo”,