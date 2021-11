En una entrevista con programa “Estás en Todas”, Johanna San Miguel bromeó sobre la posibilidad de abrir su Onlyfans. La conductora de televisión aseguró que su cuenta estaría dirigida al público adulto mayor.

El comentario de Johanna vino después de que ‘Choca’ le mencionara que suele causar alborotó entre sus fanáticos con las candentes fotografías que publica en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy a punto de sacar mi Onlyfans geriátrico y creo que voy a recaudar muchísimo dinero”, dijo San Miguel causando la risa de ‘Choca’.

“De verdad, para todos los asilos y casas de reposo muy pronto lanzaré mi Onlyfans, donde ustedes van a ver cómo una tía bien pulposa regalando carnes a diestra y siniestra”, agregó entre risas la conductora de “Esto es Guerra”.

En otro momento de la entrevista, Johanna se refirió a los rumores que indican que Luciana Fuester y Patricio Parodi mantienen un romance.

“Te voy a ser muy sincera, yo no tengo la menor idea que si (Patricio Parodi) está enamorado, o no está enamorado, si esta con ella (Luciana Fuster) o no. Yo personalmente, nunca los he visto en arrumacos”, enfatizó Johanna.

johana only Fans