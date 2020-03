La versatilidad de Johanna en los escenarios es indiscutible. “Soy súper intensa y cuando hago las cosas, las hago de ‘bobo’ total”, expresa la recordada ‘Queca’ de Pataclaun (1997). Esa característica, quizás, ha sido la clave para que desde sus inicios en Carmín (1984) se gane el cariño del público en el teatro, el cine y la televisión. En entrevista para Correo, la actriz y conductora, que actualmente está presentando “Se busca marido cama adentro” en Miraflores, nos habla del valor que tiene para ella la privacidad tanto en el medio como en una relación y de su afán por encontrar cuál es su misión en la vida.

En este show interpretas a diversos personajes, ¿cuál es el mensaje detrás?

El fondo del stand up es transmitir desde mi voz, que nosotras (las mujeres) no podemos encasillarnos ni etiquetarnos de tal manera. Somos libres de escoger lo que queremos hacer y decir, con aciertos y desaciertos. ¿Si no nos equivocamos cómo avanzas?.

En el espectáculo interpretas también a una mujer maravilla que no es la heroína que estamos acostumbrados a ver...

Exacto, es completamente lo contrario, es una mujer vulnerable y me parece increíble romper esa cáscara de protección y mostrarnos también sensibles. Considero que la vulnerabilidad tiene una magia increíble que de te ayuda a conocerte.

Siempre hay un hecho que nos impulsa aceptarnos tal y como somos, ¿cuál fue el tuyo?

En mi caso creo que se ha dado de una forma muy natural y orgánica. Por ejemplo, cuando entendí que no necesito tener una pareja a mi costado para sentirme completa y plena.

Johanna ya no está buscando un marido cama adentro, ¿qué está buscando ahora?

Paz y tranquilidad. Estoy buscando poder conocerme más y aceptarme cómo soy, respetando mis espacios y procesos. Además busco entender el mundo en el que vivimos y cuál es mi participación. Creo que todos tenemos la necesidad de saber cuál es nuestra misión. Me cuestiono eso todos los días.

El motivo por el cual surge la idea al inicio de este show era porque una de tus exparejas no te proponía matrimonio, ¿por qué crees que el compromiso asusta a las personas?

Porque es una invasión a la privacidad, esa que se ha perdido tanto. En mi caso, antes de pensar en eso, pienso: “miércoles, ¿cómo hago para darle ese tiempo si tengo tanta cosas por hacer?”. Tendría que estar con una persona muy estructurada con sus propias cosas, donde se respete los espacios del otro.

¿Sigues soñando con la idea del matrimonio?

Antes sí, pero ahora ya no, descartado (risas). A mí eso no me resuena.

¿De qué depende el éxito televisivo?

Asumo que del momento, del formato y de las personas que lo conforman. Por ejemplo, en Pataclaun todos los astros estaban alineados para que funcionara.

¿En algún momento pensaste dejar la actuación?

Nunca lo he pensado porque la actuación es mi esencia, pero sí soy una persona que le gustan los cambios. Estar mucho tiempo haciendo lo mismo es como no aprender, por eso siempre estoy haciendo diversas proyectos, ya sea un stand up, un libro, etc. Me gusta el movimiento.