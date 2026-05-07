El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) reportó un promedio de 3.857 celulares robados diariamente en el país, aunque esta cifra representa una reducción del 40% en los últimos nueve años.

Cabe precisar que los días lunes lideran la incidencia con cerca de 4.880 robos , seguidos por fines de semana.

En tanto, los horarios pico en que se producen más los robos de celulares son las 10:00 a.m. y 7:00 p.m., según estadísticas de monitoreo nacional.

Recomendaciones ante el robo

Al respecto, Osiptel aconseja bloquear inmediatamente las cuentas bancarias vinculadas, suspender la línea y el IMEI con el operador; así como denunciar el robo en la comisaría o de manera digital.

Estos pasos protegen datos personales y alimentan bases para rastreo policial por zonas.

Patrón delictivo y seguridad pública

El patrón semanal constante, con picos al inicio de la semana, refleja mayor exposición en los traslados laborales.

Así, la Policía Nacional usa estos datos para reforzar patrullajes en horas críticas y zonas urbanas de alta incidencia.

Se informó que el cruce de datos entre operadoras, Osiptel y PNP permite bloquear equipos robados en tiempo real, reduciendo su valor en el mercado negro.

Asimismo, recomiendan activar bloqueo biométrico y apps de rastreo como precaución diaria.