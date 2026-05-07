La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles su informe de supervisión sobre las Elecciones Generales 2026 y afirmó que el proceso realizado el 12 de abril se desarrolló con legalidad, transparencia y legitimidad.

Durante la exposición, la institución sostuvo que no existen actas ni reportes del Ministerio Público u otras entidades que acrediten hechos que hayan alterado la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

“No existen pruebas fehacientes de fraude electoral. De los reportes recibidos en el día, de las Coordinaciones con misiones de observadores, de la presencia activa del Ministerio Público, podemos repetir esta conclusión: no existen pruebas fehacientes de fraude electoral” , señaló el Defensor del Pueblo.

Luego continuó con: “sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares, en la cual era evidente que participaron activamente y de manera pasiva representantes del sistema electoral como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones”.

Sobre las observaciones por la instalación tardía de mesas de sufragio, la institución precisó que la normativa vigente permite ese procedimiento entre las 7:00 a.m. y las 12:00 del mediodía. Además, recomendó al Congreso aprobar el proyecto de ley 14251, modificar el horario límite de instalación hasta las 9:00 a.m. y reforzar la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía en futuras jornadas electorales.

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