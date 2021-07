Dalia Durán, aún esposa del cantante John Kelvin, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló que sigue recibiendo llamadas de distintos penales desde que denunció de agresión al cantante de cumbia.

“Sí he recibido llamadas desde el penal hasta el día de hoy. Te avisan: ‘estás a punto de recibir una llamada del penal tal’ y dicen si aceptas o no y yo obviamente no acepto”, contó la cubana.

“He recibido llamadas del penal de Chincha, yo creo que lo hacen por bromear, pero tampoco entiendo cómo tienen mi número”, agregó.

Dalia señaló que ella no se siente responsable de la prisión preventiva del padre de sus hijos y solo pidió justicia para ella.

“Yo no soy la culpable de que él esté en esa situación. Yo lo único que hice fue alzar mi voz, defenderme y decir mi verdad. La justicia se encargó, Dios todo lo ve y no puedo hacer más”, expresó.

“En mi corazón no existe rencor y ni odio porque esas cosas no te dejan avanzar en la vida”, concluyó Dalia Durán para las cámaras de Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO