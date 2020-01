Luego que John Kelvin fuera captado bailando pegadito con una mujer que no es su esposa, el cantante de cumbia dio su descargo en conversación telefónica para el programa ‘Válgame’ de Latina.

“Que no vendan humo. Yo estoy separado hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. Les pido que por favor no metan a terceros. Yo he estado soltero y de vacaciones”, declaró.

“La gente me llama y dan a entender otra cosa. Así que aclaren bien esa situación. No me gusta que vendan algo que no es... No me parece”, agregó el intérprete de ‘Quédate con él’.

John Kelvin declara para "Válgame" tras ser captado con mujer que no es su esposa. (Video: Latina)

Ante la defensa del músico, el mismo espacio de entretenimiento se comunicó con Dalia Durán, la esposa de John Kelvin, y ella negó estar separada del padre de sus hijos.

“Yo estoy con John (Kelvin), nosotros estamos juntos... Llevamos doce años juntos. Estamos casados y somos esposos”, explicó la mujer.

“Estoy fastidiada porque obviamente a nadie le gusta que su esposo esté banqueteándose en una discoteca”, sentenció.

Esposa de John Kelvin se pronuncia tras comprometedoras imágenes del cantante de cumbia. (Video: Latina)