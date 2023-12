John Kelvin enfrenta obstáculos para su gira por Europa: Impedimento de salida del país por deuda de pensión de alimentos a sus cuatro hijos con Dalia Durán frustra sus planes.

“Él tiene un impedimento de salida del país por el juez de paz de alimentos. Está al día en sus pagos, pero no habían suspendido (el pedido) y nos dicen que se hará mañana (hoy)”, dijo el abogado Ricardo Franco de la Cuba.

Luego continuó con: “en octubre pagó todo y el retraso en el pago fue porque estuvo preso. Él tiene contratos en Europa, quiso salir el día de hoy por el aeropuerto y le dijeron que tiene impedimento, nada más”.

Dalia Durán llora al recordar la vez que se retractó a favor de John Kelvin: “el mundo se me vino encima”

En una entrevista concedida al programa “Día D”, Dalia Durán abrió su corazón y compartió revelaciones sobre las difíciles situaciones que tuvo que afrontar antes, durante y después del juicio en contra de su expareja John Kelvin, capítulo que marcó un punto de inflexión en su vida.

Durante la conversación, las emociones fluyeron libremente y Dalia no pudo evitar derramar lágrimas al recordar ese turbulento período.

Dalia Durán aseguró que John Kelvin se victimiza y que nunca le ha prohibido que vea a sus hijos. Además, mencionó que se retractó en su audiencia porque sentía la presión de la familia del cantante.

“La presión, él me llamaba y me juraba muchas cosas (...) que había cambiado, todos los días llamaba y su familia también y el abogado que tenía también”, expresó.

Luego continuó con: “todo el mundo se me vino encima, todo el mundo me dio la espalda. No es porque sienta algo por él, lo hice por los bebés. No podía permitirme que mis hijos tuvieran un padre 20 0 32 años en la cárcel”.