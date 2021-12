Dalia Durán sigue dando de qué hablar. Las amigas de la cubana se presentaron en el programa “Amor y Fuego” y señalaron que la expresentadora de “Porque hoy es sábado con Andrés” tiene una lista de deudas y que sigue comunicándose con su agresor, quien se encuentra en prisión.

En medio de estas duras declaraciones, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ no tuvo reparo en opinar y señaló que Durán no supo aprovechar el apoyo que recibió de las autoridades y de algunas personalidades de la televisión que le brindaron un respaldo económico. Como Andrés Hurtado y sus hijas, quienes ayudaron a Dalia con un departamento (por algunos meses) y un trabajo en la pantalla chica.

“A mí me sensibiliza que a una mujer la maltraten de esa manera, esto no se trata de eso. A ella la maltrataron, que ella aproveche la situación, que saque ventaja de eso y que además nos vea la cara, que en el camino vaya estafando gente es una cosa, pero es una mujer maltratada, eso no ha cambiado, pero eso no exime de la burrada que John Kelvin le ha hecho... Una enferma que no está recibiendo el tratamiento que necesita, eso creo”, criticó Rodrigo González.

Finalmente, el conductor de “Amor y Fuego” dejó entrever que Dalia Durán quiere que John Kelvin salga de prisión para seguir dependiendo económicamente de él “porque se le acabó la plata”.

“Que ahora ella haya arreglado, para mí por temas económicos, para mí ella ha arreglado todo esto por plata, se le acabó... Chibolín se le va a no sé dónde, el departamento seguramente no se lo han vuelto a alquilar… Pero, a ella se le ayudó de todas las formas, miren ahora cómo está respondiendo a toda la ayuda que se le dio”, sentenció.

